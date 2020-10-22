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Jurado do MasterChef

Erick Jacquin é diagnosticado com Covid-19 e suspende gravações

De acordo com a nota, Jacquin está assintomático e passa bem. Os funcionários que tiveram contato com ele também serão testados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:54

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:54

O chef Erick Jacquin
O chef Erick Jacquin Crédito: Carlos Reinis/Band
O jurado do MasterChef Brasil e apresentador do Minha Receita na Band, Erick Jacquin foi diagnosticado com covid-19. O teste positivo para o novo coronavírus foi divulgado em comunicado da emissora na tarde desta quinta-feira, 21.
De acordo com a nota, Jacquin está assintomático e passa bem. Os funcionários que tiveram contato com ele também serão testados. As gravações do Minha Receita serão suspensas.
Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pela Band:
"Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Erick Jacquin fez o exame PCR para detecção da covid-19 e o resultado deu positivo.
O chef está assintomático, passa bem e seguirá em casa cumprindo a quarentena. As gravações do programa Minha Receita, realizadas fora da emissora, estão suspensas.
O protocolo médico adotado pela Band desde o início da pandemia pressupõe o afastamento de casos com sintomas e realização de testes preventivos acompanhados pelo corpo clínico da empresa, que é composto, inclusive, por uma médica infectologista.
Todos os colaboradores que tiveram contato com o chef estão sendo testados."

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