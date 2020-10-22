Preservação

Wagner Moura é narrador de animação do Greenpeace que alerta sobre desmatamento

'Precisamos agir antes que seja tarde demais', diz ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 13:33

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:33

O ator Wagner Moura
O ator Wagner Moura Crédito: Divulgação
O ator Wagner Moura, 44, é o narrador de novo vídeo de animação do Greenpeace que denuncia o desmatamento nas florestas brasileiras. O filme "Tem um Monstro na Minha Cozinha" mostra um menino que encontra uma onça na cozinha de sua casa.
O animal diz para ele que existe um "monstro na floresta" que colocou fogo no lugar para dar espaço a plantações.
"Existem poucos lugares mais incríveis e preciosos na terra do que florestas como a Amazônia. No entanto, as pessoas muitas vezes não sabem que muitas das carnes e laticínios em nossas geladeiras estão ligadas aos incêndios e motosserras que estão devastando a Amazônia e outras florestas importantes. As grandes empresas de carnes continuam derrubando nossas florestas em um ritmo surpreendente. Precisamos agir antes que seja tarde demais", diz o ator Wagner Moura.
Moura disse esperar que o vídeo possa inspirar outras pessoas na "missão de proteger as florestas". Segundo o Greenpeace, a animação é apoiada pela Meat Free Monday, campanha lançada por Paul, Mary e Stella McCartney que visa aumentar a conscientização sobre o impacto ambiental prejudicial da pecuária.

