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Xuxa tenta convencer padre Fábio de Melo a se tornar vegano

Xuxa ainda criticou o uso da religião para justificar a morte de animais

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 12:49
  Crédito: Blad Meneghel
Defensora da causa dos animais, Xuxa Meneghel, 56, já afirmou que é vegana e evita se aproveitar de comidas, roupas e espaços que explorem bichos. Mais do que isso, ela procura propagar a ideia do veganismo para as pessoas à sua volta e diz que um dos amigos que tenta convencer atualmente é o padre Fábio de Melo.
Em uma entrevista ao influenciador Fabio Chaves, a apresentadora afirmou que gostaria que o padre se tornasse vegano para influenciar mais pessoas. "Tenho tentado isso. Mas não tem jeito, ele gosta de uma carne. E ele gosta muito de bicho", afirmou. 
"Quem o segue [nas redes sociais] vê que ele coloca muitos vídeos de bichos, ele curte pra caramba [...] Ele é uma pessoa espiritualizada, alegre e bem humorada [...] acho que falta ele ser vegano. Se ele for vegano, acho que ele vai entender mais tudo isso, acho que a espiritualidade dele vai ficar à flor da pele, vai poder crescer".
Segundo a apresentadora, as dificuldades para a "conversão" do padre são várias, especialmente pelo fato de ele ser mineiro e ter costume de comer queijo. "Mas sei que ele tem momentos depressivos na vida dele [...] e acho que isso [se tornar vegano] ajudaria muito ele".
Xuxa ainda criticou o uso da religião para justificar a morte de animais. "Tem tanta informação ali na frente, e as pessoas não querem saber. O que mais me chateia é quando falam sobre Deus. Não sei qual é o deus dessas pessoas. Elas falam em nome de Deus, que elas [...] tenham um bicho morto para comerem. Elas acreditam que Deus fez o bicho para elas comerem. Que ele assina embaixo de toda essa maldade e matança. Isso pra mim é crueldade no ponto mais alto".

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Segundo ela, a ideia "não faz sentido", já que "quase todas as religiões dizem que viemos ao mundo para amar ao próximo."
A apresentadora disse que, em casa, não come nem "hambúrgueres veganos", alimentos que imitam o cheiro, formato e sabor da carne. "Gosto de comer legumes com cara de legumes, verduras com cara de verduras", diz.

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