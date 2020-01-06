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Lasanha vegana e drinque de champanhe: festão de luxo do Globo de Ouro

O get together dos famosos teve centenas de caixas de Moët & Chandon, milhares de trufas de chocolate e menu totalmente vegano

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 12:44
  Crédito: Reprodução/Instagram
Por mais de 25 anos a Moët & Chandon - das maiores produtoras de vinho e champanhes do mundo, fundada em 1743 - foi a fornecedora exclusiva da bebida para os festões de luxo organizados para a pós-cerimônia do Globo de Ouro. Neste ano, para a 77ª edição do evento, a label voltou a ser a escolhida e reestreou com tudo. A maison criou um drinque exclusivo para a data batizado de Moët Golden Hour. 
  Crédito: Reprodução/Instagram
O drinque foi criado pelo designer LaQuan Smith e, é claro, é feito à base de champanhe. A receita leva ainda vodka aromatizada de toranja, suco de abacaxi e xarope. 
> Vencedores Globo de Ouro: Joaquin Phoenix leva prêmio de melhor ator
Mas, ao que parece, Beyoncé e o marido, o rapper Jay-Z, não curtiram muito a escolha. Isso porque ela foi fotografada chegando ao local com uma garrafa de Armand de Brignac, uma outra opção de champanhe que custa cerca de R$ 3 mil a garrafa. 

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Tanto luxo teve que dar conta da expectativa de mais de mil convidados que lotaram os salões do The Beverly Hilton Hotel, que sediou a festa, e os exageros não pararam por aí. O get together dos famosos teve 125 caixas do champanhe de luxo, cerca de 30 mil trufas da Lindt e cardápio 100% vegano. Só para se ter uma ideia, um dos pratos principais da noite foi lasanha bolonhesa vegana. 
  Crédito: Reprodução/Instagram
A medida de excluir a carne do menu veio de Lorenzo Soria, presidente da Hollywood Foreign Press Association, que em declarações à imprensa internacional disse que o intuito é conscientizar as pessoas sobre as condições climáticas do planeta.
  Crédito: Reprodução/Instagram
Nessa mesma lógica, a água servida no evento não foi qualquer uma. Para hidratar os convidados, foram colocadas à disposição dezenas de centenas da Icelandic Glacial, em embalagem de vidro. Trata-se de uma água retirada da Olfus Spring, uma nascente naturalmente alcalina que fica na Islândia.
Na web, os comentários acerca das escolhas foram os mais diversos, mas foi unanimidade o fato de que realmente o evento chamou a atenção do mundo todo. 

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