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Jennifer Lopez troca de look no Globo de Ouro após vestido virar piada

Estrela do filme 'As Golpistas', Jennifer Lopez virou piada no tapete vermelho ao ser comparada com um embrulho de presente e trocou de look para ir curtir o festão do Globo de Ouro 2020, em hotel de luxo dos Estados Unidos

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 10:38
Globo de Ouro 2020: a atriz Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram @annaharlifestyle
Jennifer Lopez já chegou à festa do Globo de Ouro, na noite deste domingo (5), em hotel de luxo da Califórnia, nos Estados Unidos, com um vestido branco esvoaçante. Mas não era o mesmo modelito com o que a atriz e cantora desfilou horas antes no tapete vermelho da premiação. 
> Rafael Braz: Globo de Ouro abre a temporada de premiações do cinema em 2020
Na cerimônia, Jennifer virou piada ao usar um vestido bufante, longo, com dois laços gigantescos: um dourado e o outro verde. A web, que não perdoa, logo fez montagens do look da artista comparando-a a um embrulho de presente de Natal. 
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Still thinking about #Jlo in #Valentino at the #goldenglobes ?

Uma publicação compartilhada por The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) em

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Who wore it better ????? #jbow #jlo #dontknow #goldenglobes #inversesartorialist

Uma publicação compartilhada por The Inverse Sartorialist (@theinversesartorialist) em

É claro que não dá para saber se ela tomou a decisão de trocar de roupa depois de virar meme, mas o fato é que o segundo vestido soou muito melhor para a atriz, que chegou à festa com o noivo, Alex Rodriguez, e preferiu não falar nada com a imprensa no local. 
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CAA party.... #letsdance

Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo) em

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