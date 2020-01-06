Jennifer Lopez troca de look no Globo de Ouro após vestido virar piada

Na cerimônia, Jennifer virou piada ao usar um vestido bufante, longo, com dois laços gigantescos: um dourado e o outro verde. A web, que não perdoa, logo fez montagens do look da artista comparando-a a um embrulho de presente de Natal.

É claro que não dá para saber se ela tomou a decisão de trocar de roupa depois de virar meme, mas o fato é que o segundo vestido soou muito melhor para a atriz, que chegou à festa com o noivo, Alex Rodriguez, e preferiu não falar nada com a imprensa no local.