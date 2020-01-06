Jason Momoa, o Aquaman, exibe corpão só de regata no Globo de Ouro

Jason Momoa, de 40 anos, ficou conhecido por dar vida ao Aquaman nos cinemas e decidiu ir bem à vontade para a cerimônia e festa do Globo de Ouro 2020, que aconteceu na noite deste domingo (5), em hotel de luxo da Califórnia, nos Estados Unidos.
O bonitão de 1,93m passou pelo tapete vermelho com um blazer de veludo verde, mas assim que adentrou os salões do local tirou a terceira peça e ficou só de regata, exibindo os músculos que ficaram conhecidos depois de ele ter mostrado toda a boa forma nas telonas.
O ator foi acompanhado da esposa, Lisa Bonet.