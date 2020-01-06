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Quis sensualizar!

Jason Momoa, o Aquaman, exibe corpão só de regata no Globo de Ouro

Conhecido por interpretar Aquaman nos cinemas, o ator Jason Momoa decidiu ir à vontade para o festão do Globo de Ouro 2020 e deixou os músculos à mostra ficando só de regata

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 10:12
Globo de Ouro 2020: o ator Jason Momoa Crédito: Reprodução/Instagram @soshesays_au
Jason Momoa, de 40 anos, ficou conhecido por dar vida ao Aquaman nos cinemas e decidiu ir bem à vontade para a cerimônia e festa do Globo de Ouro 2020, que aconteceu na noite deste domingo (5), em hotel de luxo da Califórnia, nos Estados Unidos. 
bonitão de 1,93m passou pelo tapete vermelho com um blazer de veludo verde, mas assim que adentrou os salões do local tirou a terceira peça e ficou só de regata, exibindo os músculos que ficaram conhecidos depois de ele ter mostrado toda a boa forma nas telonas. 
Ver essa foto no Instagram

@prideofgypsies #jasonmomoa un vero #gentleman... ???

Uma publicação compartilhada por Alessandra Corba Colombo (@alessandracorbacolombo) em

O ator foi acompanhado da esposa, Lisa Bonet. 

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