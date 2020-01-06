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Ela é musa!

Sabrina Sato é coroada rainha na escola de samba carioca Vila Isabel

Até o ano passado, Sabrina era Rainha de Bateria da agremiação, mas ela deixou o posto e o novo cargo foi mantido em segredo até agora; musa já é destaque do carnaval há anos Brasil afora

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 09:12
A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Depois de aproveitar o descanso e a virada de ano na Bahia com Zoe e família, Sabrina Sato já está de volta ao batente. E neste domingo (5) a apresentadora desembarcou no Rio de Janeiro para ser coroada a nova Rainha da escola de samba carioca Vila Isabel.
A coroação aconteceu durante o primeiro desfile de rua da agremiação e emocionou muito Sabrina. Ela, a todo momento, cumprimentava as alas da escola e as pessoas que chegavam perto para acompanhar o momento.
Até o ano passado, Sabrina era Rainha de Bateria da agremiação. Porém, ela deixou o posto. O novo cargo dela na escola era mantido em segredo. Agora, portanto, o mistério foi desvendado, e o posto de Rainha mostra o quão importante ela é para a escola.

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Em abril de 2019, a agremiação informou à Folha de S.Paulo que Sabrina teria carta branca para escolher onde desejasse sair no desfile do próximo Carnaval. Questionada sobre a motivação para a saída do cargo, a assessoria de imprensa da apresentadora limitou-se a dizer que foi uma "decisão de comum acordo".

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