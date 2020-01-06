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Apresentadora do SBT

Eliana é processada por babá que cobra R$ 100 mil, diz colunista

O caso segue em segredo de justiça e tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 07:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 07:47
Eliana apresenta um programa aos domingos no SBT Crédito: Reprodução/ Instagram SBT
A apresentadora Eliana, 46, está sendo processada por uma babá que trabalhou na casa dela por cerca de três anos. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, ela cobra na justiça uma indenização de R$ 100 mil e pede o pagamento de encargos como horas extras.
O caso segue em segredo de justiça e tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo.

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Segundo o colunista, a pedida inicial da babá era de R$ 350 mil, mas houve uma redução na tentativa de um acordo. A defesa de Eliana teria feito uma contraproposta de R$ 40 mil, valor recusado pela babá e seus advogados.
A babá alega ao juiz que deveria trabalhar das 8h às 18h, com uma hora de almoço, mas na dinâmica da rotina da família de Eliana entrava antes das 7h e ia embora após 22h.
Procurados, ninguém do estafe de Eliana respondeu às solicitações até a publicação deste texto. A apresentadora passa o começo do ano na Europa com a família.

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