Eliana é processada por babá que cobra R$ 100 mil, diz colunista

Eliana apresenta um programa aos domingos no SBT Crédito: Reprodução/ Instagram SBT

A apresentadora Eliana, 46, está sendo processada por uma babá que trabalhou na casa dela por cerca de três anos. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, ela cobra na justiça uma indenização de R$ 100 mil e pede o pagamento de encargos como horas extras.

O caso segue em segredo de justiça e tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo.

Segundo o colunista, a pedida inicial da babá era de R$ 350 mil, mas houve uma redução na tentativa de um acordo. A defesa de Eliana teria feito uma contraproposta de R$ 40 mil, valor recusado pela babá e seus advogados.

A babá alega ao juiz que deveria trabalhar das 8h às 18h, com uma hora de almoço, mas na dinâmica da rotina da família de Eliana entrava antes das 7h e ia embora após 22h.