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Cantora abre o jogo

Lady Gaga revela ter dores intensas e trauma após ter sido estuprada

Cantora de 33 anos falou sobre a agressão cometida por um conhecido  quando ela tinha 19 anos  em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 21:02
A cantora Lady Gaga Crédito: Tiffany & Co./Divulgação
Em evento com a apresentadora Oprah Winfrey, a cantora Lady Gaga, 33, abriu o jogo e lembrou do trauma que carrega até hoje: o de ter sido estuprada por um conhecido dela e da família quando tinha 19 anos.
Segundo a artista, depois do ocorrido, ela desenvolveu dores intensas e traumas. "Fui estuprada repetidamente quando tinha 19 anos de idade. Eu desenvolvi estresse pós-traumático como resultado destes estupros e por não ter lidado com o trauma", contou.
A protagonista do filme "Nasce uma Estrela" (2018) comentou sobre o momento em que se tornou uma das vozes mais conhecidas do mundo e como isso, atrelado ao trauma, mexeu com sua mente. 
"Eu nunca lidei com o trauma e, de repente, comecei a sentir uma dor intensa e inacreditável que se espalhava por todo o meu corpo e que se parecia muito com o que senti quando fui estuprada"
Lady Gaga - Cantora
Gaga sofre de fibromialgia, que são dores musculares que afetam o corpo todo. Ela conta que isso se agravou depois do estupro. Em seu documentário, disponível na Netflix, a cantora tinha de tomar injeções regularmente para conseguir andar.
Em novembro, Lady Gaga não pôde realizar seu show Enigma no Park Theater em Las Vegas (EUA). A cantora escreveu um comunicado em sua redes social na ocasião explicando que estava enfrentando uma infecção sinusal e bronquite.
"Estou fraca e doente demais para me apresentar esta noite", disse Gaga em sua publicação. A artista também afirmou ter ficado devastada por não conseguir se apresentar para várias pessoas que viajaram só para vê-la. "Nunca quis decepcionar vocês. Amo vocês, little monsters. Eu vou melhorar por vocês, prometo".

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