Lady Gaga revela ter dores intensas e trauma após ter sido estuprada

A cantora Lady Gaga Crédito: Tiffany & Co./Divulgação

Em evento com a apresentadora Oprah Winfrey, a cantora Lady Gaga, 33, abriu o jogo e lembrou do trauma que carrega até hoje: o de ter sido estuprada por um conhecido dela e da família quando tinha 19 anos.

Segundo a artista, depois do ocorrido, ela desenvolveu dores intensas e traumas. "Fui estuprada repetidamente quando tinha 19 anos de idade. Eu desenvolvi estresse pós-traumático como resultado destes estupros e por não ter lidado com o trauma", contou.

A protagonista do filme "Nasce uma Estrela" (2018) comentou sobre o momento em que se tornou uma das vozes mais conhecidas do mundo e como isso, atrelado ao trauma, mexeu com sua mente.

"Eu nunca lidei com o trauma e, de repente, comecei a sentir uma dor intensa e inacreditável que se espalhava por todo o meu corpo e que se parecia muito com o que senti quando fui estuprada" Lady Gaga - Cantora

Gaga sofre de fibromialgia, que são dores musculares que afetam o corpo todo. Ela conta que isso se agravou depois do estupro. Em seu documentário, disponível na Netflix, a cantora tinha de tomar injeções regularmente para conseguir andar.

Em novembro, Lady Gaga não pôde realizar seu show Enigma no Park Theater em Las Vegas (EUA). A cantora escreveu um comunicado em sua redes social na ocasião explicando que estava enfrentando uma infecção sinusal e bronquite.