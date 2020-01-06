Iran Malfitano sensualiza sem camisa e choca fãs: 'Toda me tremendo'

Iran Malfitano, de 38 anos, foi um dos maiores galãs da TV nos anos 2000, mas neste fim de semana mostrou que está com tudo em dia do mesmo jeito. O bonitão publicou uma foto sensual e sem camisa no espelho exibindo um abdômen sarado.
Nos comentários, os fãs não se seguraram e só souberam soltar uma enxurrada de elogios: "Me tremendo toda". Outro fã comentou: "Espécie rara. Preserva, Senhor". Uma outra internauta observou: "Que corpo".
Iran atuou em "Laços de Família", em 2000, mas ele fez sucesso mesmo dando vida ao Guilherme de "Malhação", entre 2001 e 2003. Depois ele ainda protagonizou em "Kubanacan", em 2003, "Bang Bang", em 2005, e "Cobras & Lagartos", em 2006. Recentemente, ele foi alvo de manchetes no Brasil inteiro por ter começado a trabalhar como motorista de aplicativo.