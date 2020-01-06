'Frozen 2' arrecada mais de R$ 5 bilhões e bate recorde de bilheteria

Sucesso absoluto, o filme "Frozen 2" está no topo no mundo. O longa que conta a história das princesas Elsa e Anna acaba de contabilizar US$ 1,325 bilhão em bilheteria, o que equivale a mais de R$ 5 bilhões em renda. A informação é do site The Wrap.
Esses números são suficientes para colocar a saga como a maior animação de todos os tempos, já que superou a primeira versão do longa em bilheteria, no ano de 2013.
Vale lembrar que o filme "O Rei Leão", que arrecadou pouco mais do que "Frozen", não entra na conta, já que a Disney não considera a história uma animação, mas uma live-action.
No Brasil, o filme foi lançado oficialmente no dia 2 de janeiro.
Na história, Elsa e Anna descobrem uma história de quando o pai visitou uma floresta e acontecimentos inesperados teriam provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Elsa, então, começa a compreender a origem de seus poderes.