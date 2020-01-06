'Frozen 2' arrecada mais de R$ 5 bilhões e bate recorde de bilheteria

Crédito: Disney/Divulgação

Sucesso absoluto, o filme " Frozen 2 " está no topo no mundo. O longa que conta a história das princesas Elsa e Anna acaba de contabilizar US$ 1,325 bilhão em bilheteria, o que equivale a mais de R$ 5 bilhões em renda. A informação é do site The Wrap.

Esses números são suficientes para colocar a saga como a maior animação de todos os tempos, já que superou a primeira versão do longa em bilheteria, no ano de 2013.

Vale lembrar que o filme " O Rei Leão ", que arrecadou pouco mais do que "Frozen", não entra na conta, já que a Disney não considera a história uma animação, mas uma live-action.

No Brasil, o filme foi lançado oficialmente no dia 2 de janeiro.