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Brad Pitt aprova cardápio vegano no Globo de Ouro; 'carne servida nunca é boa'

Todo mundo pode comer comida vegana, mas nem todo mundo pode comer carne, ressaltou o ator em entrevista

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:10
Brad Pitt falou sobre a decisão da organização do Globo de Ouro de adotar um cardápio vegano na premiação. Em entrevista para a Associated Press, o ator disse ser favorável à mudança. "Eu sou a favor (da decisão), faz sentido porque todo mundo pode comer comida vegana, mas nem todo mundo pode comer carne", disse.
Globo de Ouro 2020: o ator Brad Pitt Crédito: Alexi Lubomirski/Golden Globes
O ator aproveitou para brincar com a qualidade gastronômica da premiação: "a propósito, quando eles fazem carne nunca é boa. E eles adoram fazer peixe, o que eu não entendo porque depois todo mundo fica andando com hálito de peixe".

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Segundo a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelo Globo de Ouro, a iniciativa buscou chamar atenção para a causa e para um consumo consciente. "A comida que comemos, a forma como cultivamos a comida que comemos, a forma como dispomos da comida são alguns dos maiores contribuintes da crise climática", disse o presidente da associação, Lorenzo Soria.
Brad Pitt ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por sua atuação em Era Uma Vez? Em Hollywood, do diretor Quentin Tarantino. O filme também levou o prêmio de melhor roteiro de cinema.
*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

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