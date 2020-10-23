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Saúde

Apresentador Ratinho revela que está com covid-19

'Aos inimigos: não façam festa, porque eu estou bem', afirmou em vídeo postado no Instagram

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 22:18
O apresentador Carlos Massa, o Ratinho
O apresentador Carlos Massa, o Ratinho Crédito: Instagram/oratinho
O apresentador Ratinho, do SBT, revelou que está com covid-19 em vídeo publicado em seu Instagram nesta quinta-feira, 22. "Tenho feito exames regulares e, nessa semana, [o médico] constatou que estou com a covid-19", contou.
Ratinho afirmou: "estou muito bem. Não estou internado, estou tranquilo, na minha casa, meu apartamento aqui em São Paulo, sem problema nenhum. Não tenho nenhum sintoma."
"Mas, estou com covid. Em função disso vou dar uma afastada por uns dias, até voltar tudo à normalidade. Aos amigos, não se preocupem. E aos inimigos, não façam festa, porque eu estou bem, daqui a uns dias eu volto. Um abraço gente, obrigado pelas preocupações", concluiu.

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