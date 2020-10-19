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Saúde

Influenciador fitness morre de covid-19 após duvidar da doença

Dmitriy Stuzhuk fez um post há três dias para contar aos seus seguidores que havia contraído o novo coronavírus

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:54
Influenciador digital Dmitriy Stuzhuk morreu de covid-19
Influenciador digital Dmitriy Stuzhuk morreu de covid-19 Crédito: Instagram/@stuzhuk_dmitriy
O influenciador digital Dmitriy Stuzhuk fez um post no Instagram na quarta-feira, 14, para contar aos seus seguidores que tinha contraído o novo coronavírus. O homem, que compartilhava conteúdo na rede social sobre o setor fitness, também afirmou que não acreditava na covid-19 até ficar doente. Neste sábado, 17, Sofia Stuzhuk, ex-mulher de Dmitriy, lamentou a morte do pai de seus três filhos.
"Dima [apelido de Dmitriy] não está mais conosco. Seu coração não aguentou. [...] Você me ensinou muito. Serei grata a você pelo resto da minha vida por nossos três lindos filhos", escreveu Sofia que teve um relacionamento de seis anos com o influenciador digital. "Não estávamos mais juntos, mas não me machuca menos. Eu sinto muitíssimo."
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) em

Dmitriy contraiu o novo coronavírus em uma viagem para a Turquia e fez o teste de covid-19 quando voltou para sua casa na Ucrânia. "Eu me senti mal no segundo dia na Turquia. Acordei no meio da noite porque meu pescoço estava inchado e era difícil respirar. Ao mesmo tempo, meu estômago doeu um pouco. No dia seguinte, começou a aparecer tosse, mas não havia febre. Não havia sintomas específicos da doença também, então pensei que essas poderiam ser consequências de praticar esportes, mudança de clima e alimentação, e ainda dormir com ar condicionado ligado."
Com o resultado positivo, o influenciador também fez um alerta para os seguidores. "Quero compartilhar como adoeci e alertar fortemente a todos: também pensei que não houvesse doença. Até ele ficar doente. A covid-19 é grave", disse.

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O influenciador fitness preferiu fazer o tratamento em casa devido as condições ruins da unidade hospitalar. "O hospital está lotado, algumas estão acomodadas no corredor Não tem comida, nem papel, nem talheres! Ninguém me avisou sobre isso", relatou.
Ele conclui seu último post publicado na rede social há três dias dizendo: "Minha condição é estável".

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