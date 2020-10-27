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Saúde

Malvino Salvador recebe diagnóstico de Covid-19

Esposa grávida e as duas filhas estão bem

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 09:54
O ator Malvino Salvador
O ator Malvino Salvador Crédito: Globo
O ator Malvino Salvador, 44, atualmente no ar na novela da Globo "Haja Coração", está com coronavírus. A informação foi confirmada ao F5 pela assessoria de imprensa do ator. A esposa e as duas filhas estão bem, segundo ela.
O artista está bem, assintomático. O artista fez uma recente viagem a Fernando de Noronha, mas segundo sua equipe a viagem não teria a ver com a descoberta. A informação de que mais nove pessoas nessa viagem teriam contraído o vírus, diz sua assessoria, não procede. A reportagem apurou que foram quatro.
A curiosidade é que antes de embarcar ele também havia feito um teste que deu negativo. Na volta, fez outros dois, um para um trabalho e um posterior: ambos deram negativo. Somente depois é que ele se sentiu estranho e fez um quarto teste, este, positivo
A partir de agora, Salvador ficará em casa, em observação e em repouso, isolado da mulher, Kyra, e das filhas. Kyra Gracie, inclusive, está grávida do quarto filho. Eles escolheram dar o nome de Rayan.

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