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Criatividade

Com música e humor, amigos protestam contra buracos em Cachoeiro

Vídeos gravados por dois músicos, acompanhados de amigos, têm feito sucesso nas redes sociais. Criador da iniciativa disse que a ideia surgiu após ele sofrer dois acidentes de carro ao passar em buraco

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 20:27

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 nov 2021 às 20:27
Dois músicos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, usam a criatividade para protestar contra buracos. Ao lado dos amigos, eles fazem vídeos cantando e tocando ao redor das crateras no município. A ideia começou após uma ação na rua José Partelli, no bairro Monte Cristo. Com a legenda "sextou", a dupla aparece em um vídeo tocando e cantando a música Pé na Areia, de Diogo Nogueira — a produção para a gravação conta até com guarda-sol, cadeiras de praia e caixa térmica. Veja:
O vídeo, postado no Instagram no último dia 12, conta com mais de 500 curtidas e muitos comentários. Segundo músico Victor Nabrasi, a ideia surgiu após ele sofrer dois acidentes de carro ao passar em buraco. “Eu fiquei com uma raiva tão grande. Então tenho que expor esses buracos para que alguém tome uma atitude”, disse.
Com o sucesso dos vídeos, as pessoas passaram a enviar fotos de diversos locais onde o problema se repete em Cachoeiro. Assim, Nabrasi chamava os amigos e eles iam aos lugares indicados para gravar mais conteúdo. “No entanto, passam-se meses e os buracos ficam lá. Somente alguns são solucionados”, informou.
O  amigo do criador da iniciativa, o também músico Tiago Demartini explicou que a intenção é chamar a atenção das autoridades e criticar a situação. “O céu é o limite e, enquanto tiver buraco em Cachoeiro, temos disposição para tentar fazer um protesto de uma forma mais criativa”, afirmou.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CACHOEIRO

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços esteve no distrito de São Joaquim nesta quinta-feira (25). Segundo a administração municipal, as vias com buracos nos bairros serão incluídas na programação de serviços da pasta para os próximos dias.

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