Com música e humor, amigos protestam contra buracos em Cachoeiro

Veja: Dois músicos de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , usam a criatividade para protestar contra buracos. Ao lado dos amigos, eles fazem vídeos cantando e tocando ao redor das crateras no município. A ideia começou após uma ação na rua José Partelli, no bairro Monte Cristo. Com a legenda "sextou", a dupla aparece em um vídeo tocando e cantando a música Pé na Areia, de Diogo Nogueira — a produção para a gravação conta até com guarda-sol, cadeiras de praia e caixa térmica.

O vídeo, postado no Instagram no último dia 12, conta com mais de 500 curtidas e muitos comentários. Segundo músico Victor Nabrasi, a ideia surgiu após ele sofrer dois acidentes de carro ao passar em buraco. “Eu fiquei com uma raiva tão grande. Então tenho que expor esses buracos para que alguém tome uma atitude”, disse.

Com o sucesso dos vídeos, as pessoas passaram a enviar fotos de diversos locais onde o problema se repete em Cachoeiro. Assim, Nabrasi chamava os amigos e eles iam aos lugares indicados para gravar mais conteúdo. “No entanto, passam-se meses e os buracos ficam lá. Somente alguns são solucionados”, informou.

O amigo do criador da iniciativa, o também músico Tiago Demartini explicou que a intenção é chamar a atenção das autoridades e criticar a situação. “O céu é o limite e, enquanto tiver buraco em Cachoeiro, temos disposição para tentar fazer um protesto de uma forma mais criativa”, afirmou.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CACHOEIRO