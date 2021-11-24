Moradores plantam bananeira em buraco no meio de rua em Colatina

Moradores do bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Estado, plantaram uma bananeira em um buraco no meio da rua da 2ª via nesta quarta-feira (24). O objetivo da manifestação foi de sinalizar o local e evitar acidentes, além de chamar atenção do poder público. E a iniciativa funcionou. Durante a tarde, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras realizou obras de reparo na via e tapou a cratera.

Moradores plantaram bananeira em um buraco no meio da rua da 2ª via no bairro São Silvano, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Moradores de Colatina afirmam que em outros bairros do município a solução não veio com a mesma rapidez. Devido às chuvas das últimas semanas, os buracos se multiplicam por várias ruas movimentadas do município — no bairro José de Anchieta, são pelo menos seis em um espaço de poucos metros. Os motoristas precisam fazer malabarismo para desviar, mas nem sempre é possível.

“Passando aqui uns quatro dias atrás, eu caí com o carro em um buraco e acabou amassando a roda. A rua é de duas mãos, mas é apertada. Se tiver dois carros passando, o jeito é desviar e cair em um buraco, para não bater”, relatou o motorista Gildo Gomes da Silva em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

Buracos no bairro José de Anchieta, em Colatina. Crédito: Heriklis Douglas

No bairro Honório Fraga, parte do asfalto cedeu e deixou os paralelepípedos à mostra. Já no bairro Martinelli, os buracos estão na principal avenida e já causaram acidentes.

“Ontem mesmo dois carros bateram. Na semana passada, uma moça de moto colidiu com um carro. Acidente é direto, porque os motoristas tentam desviar dos buracos e acabam não vendo se tem outro carro vindo”, contou a dona de casa Dulce Sarmento Marino.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Colatina explicou que as obras de asfaltamento realizadas em anos anteriores não tiveram projeto adequado elaborado, o que prejudicou a vida útil e a durabilidade dos asfaltos.

Segundo a administração municipal, já foram mapeados mais pontos nas mesmas condições e a prefeitura está contratando, para o próximo ano, o serviço de manutenção de vias da cidade e, por meio de parceria com o governo do Estado, outro contrato para a recuperação de mais de 25 mil quilômetros de vias em todo o município.

Ainda de acordo com a prefeitura, o asfalto das vias de São Silvano, devido à baixa qualidade, já não aceita mais a compactação de material, cedendo com recorrência. O bairro entrará no projeto de recapeamento. Já no bairro Martinelli, o serviço do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) foi interrompido em decorrência das chuvas, mas será retomado nos próximos dias.

BANANEIRAS EM CACHOEIRO