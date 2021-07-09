Com humor sobre o ES, capixaba faz sucesso no Tik Tok

João já acumula mais de 70 mil seguidores no Tik Tok e faz sucesso com os vídeos sobre o Estado capixaba Crédito: Arquivo pessoal / Reprodução Internet

Tik Tok. O rapaz, que é capixaba nascido e criado no bairro Vila Nova de Colares, na Independente de fazer parte de uma geração ou de outra, todo mundo gosta de assistir um vídeo ou ver um conteúdo que causa aquele sentimento de pertencimento. E é assim que o João Santana, de 23 anos, vem conquistando cada dia mais seguidores no "aplicativo vizinho", o. O rapaz, que é capixaba nascido e criado no bairro Vila Nova de Colares, na Serra , já conquistou 70 mil seguidores na plataforma.

challenges (desafios) de maquiagem e tutoriais engraçados. Com vídeos diários super engraçados, João aproveita para falar mais para o Brasil afora sobre como é viver no Espírito Santo. Além de apresentar o Estado capixaba para o resto do país, ele também faz conteúdos que causam, sim, um quentinho no coração para quem é do Espírito Santo . João conta que começou a produzir os conteúdos na internet há pouco mais de um ano, fazendo(desafios) de maquiagem e tutoriais engraçados.

"Mas eu vi que precisava de mais, que precisava ser mais. Foi aí que comecei a falar sobre o Espírito Santo e suas maravilhas. Os vídeos que mais bombam são os com tema do tempo, que é uma loucura por aqui e todo capixaba entende. Você acorda com chuva, almoça com sol 'pocando' e dorme com um frio de 20°C que, para quem mora aqui, já é uma geada", brincou.

ASSISTA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, João confessa que quando teve o primeiro vídeo viralizado ficou bem assustado. "Comecei a fazer pesquisas para ver se tinha mais alguém com um nicho igual ao meu aqui no Estado, e não tinha. Quando bati 10 mil seguidores fiquei muito surpreso e falei comigo mesmo: 'Estou no caminho certo!'. Isso tudo dentro de casa, eu não sabia a proporção que estava tomando", detalhou o jovem.

Hoje, com 70 mil seguidores, João já se considera figura pública no Espírito Santo, de tanto reconhecimento nas ruas. "Comecei a ser reconhecido, as pessoas pedem para tirar foto. No início assusta, mas repeti para mim: 'Gato, esse é o seu sonho. Você está colhendo coisas que você planta'. E comecei a normalizar esses acontecimentos", explicou João.

TIK TOK DÁ DINHEIRO?

Infelizmente, no Brasil, ainda não é possível ganhar dinheiro na plataforma queridinha entre os jovens. "Eles não monetizam vídeos no Brasil. Me convidaram para ser criador de conteúdos, fiz workshops de como melhorar os vídeos e fiquei bem feliz com esse reconhecimento. Neste ano, consegui receber R$ 480 de uma plataforma concorrente, o Kwai", disse. Hoje, João trabalha de garçom, que é de onde tira o sustento.

"Amo atender as pessoas. Lidar com gente é uma coisa que eu gosto muito. É de onde eu tiro meu sustento, até o dia em que eu começar a fechar publicidades ou algo do tipo"" João Santana - capixaba que faz sucesso no Tik Tok

Começando a realizar o sonho de ser reconhecido de alguma maneira, o capixaba deseja esgotar os ingressos de um teatro fazendo stand up comedy, mas ele ainda julga como um sonho distante. "Pouco a pouco, com meu humor e meus conteúdos, vou alegrando as pessoas que me assistem. Aproveito para trazer um pouco de 'aula capixaba cheeeck', uma mistura de humor e reconhecimento do nosso Estado", comemorou.

NOVO PROJETO

Para quem quiser acompanhar o João pelo Instagram, é só seguir a página pessoal dele neste link . "Por lá, vou falar da criação de um projeto novo que se chama 'Rolê no ES com o João', onde eu vou dar uma volta pelo Estado, conhecendo e mostrando lugares maravilhosos", disse.