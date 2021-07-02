Quiz: você é Mandrake? Entenda o estilo que faz sucesso no Tik Tok

Você faz o estilo Mandrake? Faça o quiz no final da matéria e descubra

A gíria é usada para descrever quem tem um estilo específico, com um conjunto de características e acessórios, uma pessoa estilosa que chama atenção dos outros ao redor. A palavra vem do inglês e se refere a mandrágora, uma planta com atributos afrodisíacos, alucinógenos e analgésicos.