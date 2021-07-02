Quiz: você é Mandrake? Entenda o estilo que faz sucesso no Tik Tok

Dos mesmos criadores de "cringe", vem aí: mandraka. Ou mandrake, dependendo de como você se identifica. Mas você sabe qual é o significado da nova gíria criada pela Geração Z? Foi no aplicativo vizinho, também conhecido como TikTok, que o termo se popularizou — passando a atingir a moda, música e até a influenciar o estilo de vida de quem se considera mandrake ou mandraka.
A gíria é usada para descrever quem tem um estilo específico, com um conjunto de características e acessórios, uma pessoa estilosa que chama atenção dos outros ao redor. A palavra vem do inglês e se refere a mandrágora, uma planta com atributos afrodisíacos, alucinógenos e analgésicos.
Se você é cringe ao ponto de procurar o significado de uma gíria no Google, aqui vai a definição:
"Mandrake quer dizer estiloso ou descolado. No Twitter e no Instagram, alguns usuários utilizam a palavra mandraka, no feminino, para se referir a mulheres que seguem esse estilo "
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