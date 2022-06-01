Violência freia e ES tem maio mais pacífico dos últimos 26 anos

Drogas, celulares e mais de R$ 6 mil apreendidos pela Polícia Militar durante operação realizada em maio no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Sesp/Divulgação

O Espírito Santo começa junho com duas boas notícias na segurança pública. A primeira: maio deste ano foi o mais pacífico nos últimos 26 anos, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) , com 69 assassinatos registrados. A segunda é que Vila Velha reduziu drasticamente os homicídios dolosos.

O Estado, com 69 registros, apresentou uma queda de 15,85% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando ocorreram 82 casos.

No primeiro terço do mês, de 1º a 10 de maio, foram 27 assassinatos. Já de 11 a 20, ocorreram 28. Contudo, de 21 a 31 de maio, a quantidade ficou em 14 justamente quando as temperaturas caíram em praticamente todo o Estado, com tempo especialmente gélido na Região Serrana

No âmbito geral, o Espírito Santo acumula queda de 12,3%, com 405 homicídios acumulados neste ano contra 462, em 2021.

GRANDE VITÓRIA REGISTRA MAIS DA METADE DOS HOMICÍDIOS

Grande Vitória Vitória é a região que concentra a maioria dos assassinatos em 2022. Dos 405, 220 foram na região metropolitana, o que representa 54,32% dos crimes contra a vida em todo o Estado. O sinal está amarelo para vermelho, já que a região não apresenta redução dos indicadores, mas, sim, um crime a mais do que o ano passado.

As demais regiões apresentam quedas, com destaque para a Noroeste, cuja retração foi de 39,7%, indo de 68 crimes no ano passado, para 41, em 2022. Na Região Serrana, a redução foi de 28,6% (de 28 para 20); no Sul, de 20% (de 45 para 36); e, no Norte, de 12,7% (de 102 para 89).

Existem locais que inspiram cuidados, como Colatina , que viu o número de assassinatos dobrar, passando de seis para 12. Mas há também lugares que celebram, como Anchieta, que, em 2021, somava sete ocorrências, mas neste ano está zerado.

Atualmente, o domingo é o dia com mais assassinatos, com 74 registros, enquanto a hora com mais óbitos violentos é a das 23h, com 28 ataques.

CIDADES SEM ASSASSINATOS EM 2022