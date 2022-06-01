Violência freia e ES tem maio mais pacífico dos últimos 26 anos

O Espírito Santo começa junho com duas boas notícias na segurança pública. A primeira: maio deste ano foi o mais pacífico nos últimos 26 anos, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp)
, com 69 assassinatos registrados. A segunda é que Vila Velha reduziu drasticamente os homicídios dolosos.
O Estado, com 69 registros, apresentou uma queda de 15,85% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando ocorreram 82 casos.
No primeiro terço do mês, de 1º a 10 de maio, foram 27 assassinatos. Já de 11 a 20, ocorreram 28. Contudo, de 21 a 31 de maio, a quantidade ficou em 14 justamente quando as temperaturas caíram em praticamente todo o Estado, com tempo especialmente gélido na Região Serrana
.
No âmbito geral, o Espírito Santo acumula queda de 12,3%, com 405 homicídios acumulados neste ano contra 462, em 2021.
A Grande Vitória
Vitória é a região que concentra a maioria dos assassinatos em 2022. Dos 405, 220 foram na região metropolitana, o que representa 54,32% dos crimes contra a vida em todo o Estado. O sinal está amarelo para vermelho, já que a região não apresenta redução dos indicadores, mas, sim, um crime a mais do que o ano passado.
As demais regiões apresentam quedas, com destaque para a Noroeste, cuja retração foi de 39,7%, indo de 68 crimes no ano passado, para 41, em 2022. Na Região Serrana, a redução foi de 28,6% (de 28 para 20); no Sul, de 20% (de 45 para 36); e, no Norte, de 12,7% (de 102 para 89).
Existem locais que inspiram cuidados, como Colatina
, que viu o número de assassinatos dobrar, passando de seis para 12. Mas há também lugares que celebram, como Anchieta, que, em 2021, somava sete ocorrências, mas neste ano está zerado.
Atualmente, o domingo é o dia com mais assassinatos, com 74 registros, enquanto a hora com mais óbitos violentos é a das 23h, com 28 ataques.
São os seguintes os municípios sem assassinatos: Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Marilândia, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.