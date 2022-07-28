Polícia investiga uso de drogas por suspeito de matar mulher e filho em SC

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 181 - Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

Veja outros canais para denunciar violência doméstica no ES

