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Susto e prejuízo

GPS confunde motorista e carreta bate em casa em Linhares

Segundo o motorista, o geolocalizador indicou uma via errada e ele acabou perdendo a direção ao tentar fazer uma manobra para contornar o veículo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 ago 2022 às 16:00

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 16:00

GPS confunde motorista e carreta bate em casa em Linhares
A carreta acabou atingindo uma residência após o GPS confudir o motorista, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Confundindo pelo sistema do GPS do celular, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção na descida de uma ladeira e bateu em uma casa na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo o condutor, o GPS apontou para uma via errada e ele acabou perdendo a direção ao tentar fazer uma manobra para contornar o local.  Ninguém ficou ferido.
Moradores relataram para a TV Gazeta Norte que acordaram assustados com o barulho do acidente. Imagens mostram que a casa atingida teve rachaduras na parede e danos também no telhado.
GPS confunde motorista e carreta bate em casa em Linhares
O "cavalinho" da carreta e o atingiu a parede da casa. A estrutura foi avariada, mas ninguém se feriu Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista informou que é de Mato Grosso, e não conhece a região linharense. Ele veio ao Estado para fazer uma entrega de mercadorias de requeijão.
O veículo ficou atravessado no meio da rua e um guincho foi acionado para retirar a carreta do local.
GPS confunde motorista e carreta bate em casa em Linhares
A carreta fez um L e acabou danificando uma casa situada no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

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