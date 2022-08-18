GPS confunde motorista e carreta bate em casa em Linhares

Confundindo pelo sistema do GPS do celular, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção na descida de uma ladeira e bateu em uma casa na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo o condutor, o GPS apontou para uma via errada e ele acabou perdendo a direção ao tentar fazer uma manobra para contornar o local. Ninguém ficou ferido.
Moradores relataram para a TV Gazeta Norte que acordaram assustados com o barulho do acidente. Imagens mostram que a casa atingida teve rachaduras na parede e danos também no telhado.
O motorista informou que é de Mato Grosso, e não conhece a região linharense. Ele veio ao Estado para fazer uma entrega de mercadorias de requeijão.
O veículo ficou atravessado no meio da rua e um guincho foi acionado para retirar a carreta do local.