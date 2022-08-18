Lavrador morre a caminho do trabalho em acidente na BR 262 em Iúna

Um motociclista de 23 anos morreu em um acidente na BR 262, próximo a um trevo em Iúna, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre a moto que o lavrador Ramon Moura de Souza pilotava e um carro.
O acidente foi registrado por 8h40, no km 169. O lavrador morava no interior de Iúna e seguia para o trabalho, em Ibatiba, quando o acidente aconteceu. As causas da batida não foram informadas pela PRF. Em imagens feitas por populares no local, é possível ver que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.
Apesar de ser uma rodovia federal, uma equipe da Polícia Militar esteve no acidente e informou a morte do motociclista no local. Não há informação de outros feridos no acidente. A perícia foi acionada ao local. A Polícia Civil disse, em nota, que a ocorrência está em andamento. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.