Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barra de São Francisco

Vídeo: homem acelera moto para disfarçar tiros e mata morador de rua no ES

Homem de 27 anos que foi assassinado era conhecido de moradores da região. Caso é investigado pela Polícia Civil e ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 ago 2022 às 08:42

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 08:42

Um morador em situação de rua de 27 anos foi morto a tiros no meio de uma rua em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (17) e foi flagrado por uma câmera de segurança. Na gravação, é possível observar quando um motociclista se aproxima e conversa com a vítima, identificada como Afonso de Oliveira, depois acelera a moto para disfarçar o barulho dos disparos e atira contra o homem.
Segundo a Polícia Militar, o homem assassinado estava em situação de rua e seria conhecido dos moradores da região.  Para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, moradores da região informaram que Afonso ficava com frequência no local onde o crime ocorreu. Ele costumava abordar pessoas que passavam pela rua e era agressivo. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Veja Também

Ônibus sai da pista, capota e deixa feridos em Barra de São Francisco

Suspeito de matar homem por dívida é preso em Barra de São Francisco

Helicóptero rompe fio em pouso forçado em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Barra de São Francisco Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 06 de abril de 2026
Imagem de destaque
Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados