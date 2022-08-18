Vídeo: homem acelera moto para disfarçar tiros e mata morador de rua no ES

Um morador em situação de rua de 27 anos foi morto a tiros no meio de uma rua em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (17) e foi flagrado por uma câmera de segurança. Na gravação, é possível observar quando um motociclista se aproxima e conversa com a vítima, identificada como Afonso de Oliveira, depois acelera a moto para disfarçar o barulho dos disparos e atira contra o homem.
Segundo a Polícia Militar, o homem assassinado estava em situação de rua e seria conhecido dos moradores da região. Para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, moradores da região informaram que Afonso ficava com frequência no local onde o crime ocorreu. Ele costumava abordar pessoas que passavam pela rua e era agressivo. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.