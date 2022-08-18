Vídeo: homem acelera moto para disfarçar tiros e mata morador de rua no ES

Um morador em situação de rua de 27 anos foi morto a tiros no meio de uma rua em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (17) e foi flagrado por uma câmera de segurança. Na gravação, é possível observar quando um motociclista se aproxima e conversa com a vítima, identificada como Afonso de Oliveira, depois acelera a moto para disfarçar o barulho dos disparos e atira contra o homem.