Ônibus sai da pista, capota e deixa feridos em Barra de São Francisco

Um ônibus da Viação Pretti se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (26) no bairro Vila Luciene, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo. O veículo perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Segundo informações colhidas no local por policiais militares, o veículo transportava cerca de 20 passageiros e nenhum teve ferimentos mais graves.

Seis pessoas que estavam no coletivo foram levadas para um hospital pelo Corpo de Bombeiros e ambulâncias municipais por conta de dores nas costas e lesões leves. Uma delas teve uma fratura no dedo.

SEM GRAVIDADE

Em resposta à reportagem, a Polícia Militar explicou que o ônibus fazia a linha Barra de São Francisco/Ecoporanga e o veículo capotou após o motorista ter desviado de um carro que invadiu a mão contrária. A maior parte dos ocupantes conseguiu sair pelas janelas enquanto os demais foram socorridos no local.

Em nota, a Viação Pretti informou prestar assistência aos usuários e informou que a quantidade de passageiros é menor que o número foi informado pelos militares que foram ao local do acidente. O total de socorridos também difere do repassado, mas todos sem ferimentos mais graves.

Segundo a empresa, um Fiat Uno, fez uma ultrapassagem irregular de uma carreta e entrou na contramão. Para evitar a colisão frontal e provocar um acidente mais grave, o motorista desviou o ônibus para o acostamento, porém o espaço é estreito e em uma área de declive, o que fez com que o coletivo tombasse.

"Não eram 22 pessoas no ônibus, eram por volta de 10. Dessas, quatro foram encaminhadas para o hospital com luxações e pequenas lesões, mas sem ferimentos graves.", salientou a viação.