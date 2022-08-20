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Terror em Santo Antônio

Ataque em distribuidora deixa um morto e quatro baleados em Vitória

Suspeitos desceram de dois carros disparando contra multidão que estava no comércio de bebidas; Roberto Alves, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 21:55

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 21:55

Suspeitos desceram de dois carros disparando contra multidão que estava em uma distribuidora de bebidas; Roberto Alves, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras quatro pessoas foram socorridas ao hospital
Homem que morreu no local foi identificado como Roberto Alves, de 32 anos (em destaque) Crédito: Caíque Verli / Montagem A Gazeta
Pelo menos cinco pessoas foram baleadas em um ataque que aconteceu na noite desta sexta-feira (19), na Grande Santo Antônio, em Vitória. Suspeitos desceram de dois carros disparando contra pessoas que estavam em um distribuidora de bebidas e mercearia da região, provocando caos e muita correria. Nenhum suspeito foi preso até a manhã deste sábado (20), segundo a Polícia Civil.
De acordo com as informações iniciais apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, um homem de 32 anos, identificado como Roberto Alves, não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Dentre os baleados, segundo testemunhas, estaria uma criança de 9 anos.
Segundo testemunhas, os bandidos chegaram em dois veículos. Eles desceram dos carros e começaram a disparar. O local estava cheio, com pessoas comprando produtos e outras bebendo. Áudios que circulam pelas redes sociais mostram a grande quantidade de tiros ouvida no local.
Em vídeos (confira abaixo) que também foram compartilhados nas redes sociais, é possível ver a correria na hora de socorrer os feridos. A Polícia Civil está fazendo as diligências para identificar quem são os feridos que estão no hospital. Ninguém soube informar quantas pessoas desceram do carro para atirar, e nem qual seria a motivação para o crime.

POLÍCIAS

Na manhã deste sábado (20), a assessoria da Polícia Civil, informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Atualização

20/08/2022 - 9:36
A Polícia Civil informou na manhã deste sábado (20) que nenhum suspeito foi detido ainda. O texto foi atualizado.

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