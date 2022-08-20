Em meia hora, 4 pessoas são assassinadas em bairros da Grande Vitória

Cariacica e A violência vista em bairros da Grande Vitória parece não dar trégua, nem mesmo no fim de semana. Neste sábado (20), em um intervalo de poucos minutos, quatro pessoas foram mortas em três ocorrências diferentes em bairros de periferia dos seguintes municípios: Serra Vila Velha . Segundo informações das polícias Militar e Civil, as mortes aconteceram durante a tarde, entre 13h e 13h30. As vítimas são homens. Nomes e idades não foram informados.

Todas as vítimas são homens. Três deles foram mortos a tiros Crédito: Pixabay

A reportagem de A Gazeta perguntou às polícias qual foi o horário aproximado de cada uma das mortes ocorridas neste sábado (20). Foi informado apenas que as ocorrências aconteceram e foram registradas no intervalo de 30 minutos, segundo a Polícia Civil. Não há informações oficiais sobre a ordem dos crimes. Veja abaixo o que aconteceu em cada um dos locais.

HOMEM MORTO A TIROS NO BAIRRO GRAÚNA, EM CARIACICA

Um homem morreu após ser baleado no bairro Graúna, em Cariacica, no início da tarde. De acordo com a Polícia Militar , nenhum suspeito foi detido.

Acionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Uma equipe da corporação foi ao local para realizar diligências.

O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

HOMEM MORTO A PAULADAS EM ILHA DOS AYRES, VILA VELHA

Também foi registrada uma morte em Ilha dos Ayres, em Vila Velha, durante a tarde. Desta vez, de acordo com a Polícia Militar , a vítima foi morta com pauladas na cabeça. Nenhum suspeito foi detido.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Uma equipe foi ao local para realizar diligências.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

DOIS HOMENS MORTOS A TIROS EM PLANALTO SERRANO, NA SERRA

Em Planalto Serrano, na Serra, duas pessoas foram baleados e morreram no local.

Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Uma equipe foi ao local para realizar diligências.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

A Gazeta voltou a perguntar, no fim da tarde deste sábado (20), sobre os casos registrados. A A reportagem devoltou a perguntar, no fim da tarde deste sábado (20), sobre os casos registrados. A Polícia Civil informou que os casos seguirão sob investigação das respectivas Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de cada município e até o momento nenhum suspeito foi detido.