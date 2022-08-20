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Tiros e pauladas

Em meia hora, 4 pessoas são assassinadas em bairros da Grande Vitória

Os casos aconteceram em bairros da Serra, Cariacica e Vila Velha. Todos eles entre 13h e 13h30, segundo a Polícia Civil. As vítimas são homens, que não tiveram nome ou idade divulgados
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 ago 2022 às 18:36

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 18:36

A violência vista em bairros da Grande Vitória parece não dar trégua, nem mesmo no fim de semana. Neste sábado (20), em um intervalo de poucos minutos, quatro pessoas foram mortas em três ocorrências diferentes em bairros de periferia dos seguintes municípios: SerraCariacica e Vila Velha. Segundo informações das polícias Militar e Civil, as mortes aconteceram durante a tarde, entre 13h e 13h30. As vítimas são homens. Nomes e idades não foram informados.
Arma; bala; munição; tiro
Todas as vítimas são homens. Três deles foram mortos a tiros Crédito: Pixabay
O fato ocorre em um momento em que o Espírito Santo registra alta no número de  assassinatos. Em 31 dias de julho, os assassinatos cresceram 50% no Estado, passando de 61 para 92 ocorrências. Conforme informou a coluna de Leonel Ximenes, A quantidade de homicídios de julho deste ano é ainda superior à do ano passado, quando aconteceram 80. Trata-se de um acréscimo de 15% em relação ao primeiro mês do segundo semestre de 2021.
A reportagem de A Gazeta perguntou às polícias qual foi o horário aproximado de cada uma das mortes ocorridas neste sábado (20). Foi informado apenas que as ocorrências aconteceram e foram registradas no intervalo de 30 minutos, segundo a Polícia Civil. Não há informações oficiais sobre a ordem dos crimes. Veja abaixo o que aconteceu em cada um dos locais.

HOMEM MORTO A TIROS NO BAIRRO GRAÚNA, EM CARIACICA

Um homem morreu após ser baleado no bairro Graúna, em Cariacica, no início da tarde. De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido.
Acionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Uma equipe da corporação foi ao local para realizar diligências.
O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

HOMEM MORTO A PAULADAS EM ILHA DOS AYRES, VILA VELHA

Também foi registrada uma morte em Ilha dos Ayres, em Vila Velha, durante a tarde. Desta vez, de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta com pauladas na cabeça. Nenhum suspeito foi detido.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Uma equipe foi ao local para realizar diligências.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

DOIS HOMENS MORTOS A TIROS EM PLANALTO SERRANO, NA SERRA

Em Planalto Serrano, na Serra, duas pessoas foram baleados e morreram no local.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Uma equipe foi ao local para realizar diligências.
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A reportagem de A Gazeta voltou a perguntar, no fim da tarde deste sábado (20), sobre os casos registrados. A Polícia Civil informou que os casos seguirão sob investigação das respectivas Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de cada município e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Acrescentou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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