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Homicídio no Norte

Homem é encontrado morto em cima de bicicleta em Sooretama

No mesmo local, polícia abordou três ocupantes de um veículo e encontrou arma e munições, mas eles negaram participação no crime
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 ago 2022 às 16:07

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 16:07

Um homem foi encontrado morto no centro de Sooretama, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (19). No mesmo local, a polícia foi surpreendida por um carro com três ocupantes, que tentaram fugir. No veículo, foi encontrada uma arma e munições. No entanto, os suspeitos negaram envolvimento com o crime.
Segundo as informações divulgadas pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12°BPM), durante patrulhamento, uma guarnição se deparou com uma pessoa caída na rua. Por meio de nota, a PM informou que o corpo do homem estava caído sobre uma bicicleta. Foi constatado que vítima tinha sido baleada e morreu no local do crime.
Homem é encontrado morto no Centro de Sooretama, no Norte do ES
Projétil encontrado no local onde homem foi morto, no centro de Sooretama Crédito: 12°BPM
Ao realizar a segurança na região, o 12° BPM informou que abordou um carro que estava passando na rua. De acordo com a polícia, a abordagem ocorreu depois de o motorista do veículo tentar fugir, em atitude suspeita.
Segundo a PM, o motorista do carro forçou passagem pela via onde o crime tinha acontecido e foi em direção a uma policial militar, ignorando as ordens de parada. “O condutor só parou quando um PM, da mesma equipe, sacou a arma e, novamente, deu nova ordem de parada, juntamente com uma advertência verbal para que o veículo parasse”, comunicou a polícia.
Em seguida, conforme explicou o 12° BPM, foi dada voz de abordagem aos três ocupantes do carro – sendo dois homens e uma adolescente de 17 anos – e realizada busca pessoal e veicular. De acordo com a polícia, dentro do carro foram encontrados uma pistola calibre 380, 25 munições, carregadores, coldre e três aparelhos celulares.
Homem é encontrado morto no Centro de Sooretama, no Norte do ES
A polícia apreendeu pistola calibre 380, 25 munições, carregadores, coldre e três celulares com ocupantes de veículo Crédito: 12° BPM
Segundo a polícia, os três negaram ter qualquer envolvimento com o crime em que o homem foi encontrado morto. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, e a adolescente, após os devidos esclarecimentos, foi levada pela mãe, que esteve na delegacia.
Polícia Civil foi procurada para saber se o caso está sendo investigado, porém, não deu resposta. Assim que houver informação, o texto será atualizado.

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