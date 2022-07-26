Quadrilha suspeita de roubar fazendas e comércios é presa em Sooretama

Quadrilha suspeita de roubos é presa após perseguição em Sooretama Crédito: Polícia Militar

Os indivíduos foram identificados pela polícia como: Adenor de Jesus Rocha, de 30 anos; Isaac Gonçalves Teixeira, 29; André de Souza, 33; e Bruno Conceição Gonçalves, 22.

Carro que quadrilha suspeita de roubos usava nas ações Crédito: Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, somente nesta terça-feira (26), o grupo teria roubado a residência do caseiro de uma fazenda em Sooretama, e depois assaltou comércios das regiões de Vila Valério e de Jaguaré, além de um supermercado em Boa Esperança.

A PM recebeu a informação sobre o carro que os suspeitos usavam nos crimes e a perseguição teve início quando eles passaram por Sooretama. Com eles, os policiais apreenderam cinco armas, mais de R$ 1 mil em dinheiro, alianças, cordões de ouro, celulares e relógio, um aparelho de som e munições.

A quadrilha suspeita de roubos foi presa após perseguição em Sooretama Crédito: Polícia Militar

Dois dos suspeitos são detentos que cumprem pena no regime semiaberto por roubo na Penitenciária Regional de Linhares, de onde saíram alegando seguirem para o trabalho.