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Após perseguição

Quadrilha suspeita de roubar fazendas e comércios é presa em Sooretama

Somente nesta terça (26), segundo a polícia, grupo roubou uma casa em Sooretama, e estabelecimentos em Vila Valério, Jaguaré, e Boa Esperança
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 jul 2022 às 20:41

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 20:41

Quadrilha suspeita de roubos é presa após perseguição em Sooretama
Quadrilha suspeita de roubos é presa após perseguição em Sooretama Crédito: Polícia Militar
Uma quadrilha suspeita de roubos a fazendas e comércios em SooretamaVila ValérioJaguaréBoa Esperança e São Mateus, municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo, foi presa na tarde desta terça-feira (26) após uma perseguição da Polícia Militar na BR 101. Segundo a PM, durante a fuga, os suspeitos bateram com o carro em uma das viaturas, momento em que os policiais fizeram um cerco e conseguiram deter quatro homens.
Os indivíduos foram identificados pela polícia como: Adenor de Jesus Rocha, de 30 anos; Isaac Gonçalves Teixeira, 29; André de Souza, 33; e Bruno Conceição Gonçalves, 22.
Quadrilha suspeita de roubos é presa após perseguição em Sooretama
Carro que quadrilha suspeita de roubos usava nas ações Crédito: Polícia Militar
De acordo com a Polícia Militar, somente nesta terça-feira (26), o grupo teria roubado a residência do caseiro de uma fazenda em Sooretama, e depois assaltou comércios das regiões de Vila Valério e de Jaguaré, além de um supermercado em Boa Esperança.
A PM recebeu a informação sobre o carro que os suspeitos usavam nos crimes e a perseguição teve início quando eles passaram por Sooretama. Com eles, os policiais apreenderam cinco armas, mais de R$ 1 mil em dinheiro, alianças, cordões de ouro, celulares e relógio, um aparelho de som e munições.
A quadrilha suspeita de roubos foi presa após perseguição em Sooretama Crédito: Polícia Militar
Dois dos suspeitos são detentos que cumprem pena no regime semiaberto por roubo na Penitenciária Regional de Linhares, de onde saíram alegando seguirem para o trabalho.
Polícia Civil informou que os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Linhares e autuados por roubo e porte ilegal de arma. Posteriormente, serão encaminhados para um presídio.

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