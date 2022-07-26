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Região de Xuri

Corpo de bebê é encontrado no meio do lixo em aterro de Vila Velha

Segundo relato à Guarda Municipal, o corpo da criança teria sido levado em um caminhão de coleta de resíduos de Guarapari. Não há informações sobre detidos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 jul 2022 às 18:40

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 18:40

Um bebê foi encontrado morto no meio do lixo em um aterro sanitário na região de Xuri, em Vila Velha. A Guarda Municipal informou que acionou o serviço de verificação de óbito. Segundo relato à Guarda Municipal, o corpo teria sido levado em um caminhão de coleta de resíduos de Guarapari. Não há informações sobre o tempo de vida da criança.
Local onde corpo foi encontrado é destinado ao descarte de lixo
Local onde corpo foi encontrado é destinado ao descarte de lixo Crédito: Reprodução | Maps
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. O corpo do bebê será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há informações sobre detidos.
Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida inicialmente pela Guarda Municipal. O Corpo de Bombeiros informou que não há registro de acionamento para ocorrência com essas características.

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