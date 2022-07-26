Corpo de bebê é encontrado no meio do lixo em aterro de Vila Velha

Um bebê foi encontrado morto no meio do lixo em um aterro sanitário na região de Xuri, em Vila Velha. A Guarda Municipal informou que acionou o serviço de verificação de óbito. Segundo relato à Guarda Municipal, o corpo teria sido levado em um caminhão de coleta de resíduos de Guarapari. Não há informações sobre o tempo de vida da criança.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. O corpo do bebê será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há informações sobre detidos.
A Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida inicialmente pela Guarda Municipal. O Corpo de Bombeiros informou que não há registro de acionamento para ocorrência com essas características.