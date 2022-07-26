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Violência

Homem que agrediu menina em Viana é internado sob escolta da PM

O caso ocorreu nesta segunda-feira (25) e a esposa do homem, de 32 anos, relatou que o marido seria usuário de drogas e vinha tendo distúrbios psiquiátricos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jul 2022 às 11:58

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 11:58

Homem
Sistema de videomonitoramento mostra o momento em que o homem agride a menina de 11 anos em Marcílio de Noronha, em Viana Crédito: Videomonitoramento | Arte A Gazeta
O homem, que aparece em um vídeo agredindo uma menina de 11 anos caminho da escola, em Viana, foi internado em uma clínica psiquiátrica nesta segunda-feira (25). 
Em nota, a Polícia Militar informou que o homem, de 35 anos, foi encontrado em um hospital particular de Cariacica, com escoriações pelo corpo, uma fratura no cotovelo e um corte profundo na cabeça. No local, a esposa do homem, de 32 anos, relatou que ele seria usuário de drogas e vinha tendo distúrbios psiquiátricos. Ele não teve o nome divulgado.
A mulher disse ainda que as lesões foram provocadas antes do homem atacar a menina no meio da rua, depois que ele pulou do segundo andar da casa deles e saiu correndo. 
No momento das diligências, o suspeito estava sedado e não tinha condições de prestar esclarecimentos aos militares. Posteriormente, ele foi transferido para uma clínica especializada em psiquiatria, sob escolta policial, e a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Cariacica.

HOMEM ASSINA TERMO CIRCUNSTANCIADO 

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue pela Polícia Militar na 4° Delegacia Regional de Cariacica por volta das 19h desta segunda-feira (25). A mãe e a vítima prestaram depoimento e a criança, de 11 anos, foi encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória, para realizar exame de corpo de delito, e também foi encaminhada para atendimento psicológico.
"O suspeito permaneceu sob escolta policial no Hospital e não tinha condições de ser oitivado. Com base no relato dos militares e testemunhas, foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por lesão corporal leve, com o compromisso do suspeito comparecer em Juízo, quando for solicitado. A ocorrência foi finalizada por volta das 22h e o procedimento foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (JECRIM)", finalizou. 

A AGRESSÃO

Uma menina de apenas 11 anos foi agredida na manhã desta segunda-feira (25), no caminho para caminho da escola, em Viana. Um vídeo mostra a vítima descendo uma rua do bairro Marcílio de Noronha, quando o suspeito chega correndo e parte para cima dela. Devido aos socos, a garota chega a cair no chão, onde continua a ser espancada e grita por socorro.
Um trabalhador da região, que preferiu não ser identificado, disse que tudo aconteceu por volta das 7h. "Parece que ele bateu em mais gente lá para baixo, depois perseguiu um carro e voltou, agredindo essa menina. Dois caras seguraram ele e o levaram. Parece que ele mora aqui por perto", contou.

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