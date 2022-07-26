Homem que agrediu menina em Viana é internado sob escolta da PM

Sistema de videomonitoramento mostra o momento em que o homem agride a menina de 11 anos em Marcílio de Noronha, em Viana Crédito: Videomonitoramento | Arte A Gazeta

Em nota, a Polícia Militar informou que o homem, de 35 anos, foi encontrado em um hospital particular de Cariacica, com escoriações pelo corpo, uma fratura no cotovelo e um corte profundo na cabeça. No local, a esposa do homem, de 32 anos, relatou que ele seria usuário de drogas e vinha tendo distúrbios psiquiátricos. Ele não teve o nome divulgado.

A mulher disse ainda que as lesões foram provocadas antes do homem atacar a menina no meio da rua, depois que ele pulou do segundo andar da casa deles e saiu correndo.

No momento das diligências, o suspeito estava sedado e não tinha condições de prestar esclarecimentos aos militares. Posteriormente, ele foi transferido para uma clínica especializada em psiquiatria, sob escolta policial, e a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Cariacica.

HOMEM ASSINA TERMO CIRCUNSTANCIADO

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue pela Polícia Militar na 4° Delegacia Regional de Cariacica por volta das 19h desta segunda-feira (25). A mãe e a vítima prestaram depoimento e a criança, de 11 anos, foi encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória, para realizar exame de corpo de delito, e também foi encaminhada para atendimento psicológico.

"O suspeito permaneceu sob escolta policial no Hospital e não tinha condições de ser oitivado. Com base no relato dos militares e testemunhas, foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por lesão corporal leve, com o compromisso do suspeito comparecer em Juízo, quando for solicitado. A ocorrência foi finalizada por volta das 22h e o procedimento foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (JECRIM)", finalizou.

A AGRESSÃO

Uma menina de apenas 11 anos foi agredida na manhã desta segunda-feira (25), no caminho para caminho da escola, em Viana. Um vídeo mostra a vítima descendo uma rua do bairro Marcílio de Noronha, quando o suspeito chega correndo e parte para cima dela. Devido aos socos, a garota chega a cair no chão, onde continua a ser espancada e grita por socorro.