Suspeito de atirar em PM durante assalto é preso após perseguição em Vila Velha

Sargento da PM, de 45 anos, foi baleado em Itapuã Crédito: Fabricio Christ

Carro em que suspeitos estavam capotou e atingiu taxi. Crédito: Archimedis Patrício

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (26) mostra o momento em que Caio atira no sargento. Nas imagens, é possível ver que o assaltante saca a arma e a aponta em direção à vítima, que dá um tapa na pistola. Em seguida, o assaltante dispara contra o homem e foge de bicicleta.

Na sequência, em outro vídeo divulgado pela corporação, é possível ver o sargento caminhando ao lado da esposa, que aparece usando o celular. Pouco tempo depois, uma mulher aparece correndo e, logo em seguida, o sargento volta em direção à praia com a perna já ensanguentada. Veja os vídeos abaixo:

Segundo o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), Caio foi reconhecido por conta das tatuagens que possui no braço esquerdo. Para identificá-lo, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança do local do crime e também do entorno, por onde o suspeito poderia ter fugido.

"Isso foi o ponto inicial da nossa investigação. Somado a isso, recebemos denúncias anônimas de quem seria esse indivíduo e também informações de colaboradores de quem poderia ser ele. Conseguimos qualificar quem seria e, quando apresentado às vítimas, elas reconhecem com absoluta certeza", disse o delegado.

Caio Felipe Mota Santana tinha mandado de prisão em aberto e era conhecido da polícia por ostentar armas nas redes sociais. Crédito: Archimedis Patrício

Dentro do carro que capotou, os policias encontraram uma pistola de cor dourada. A arma foi reconhecida pelo sargento de 45 anos como tendo sido utilizada no crime, de acordo com Trindade. O delegado ainda afirmou que Caio confessou o crime e disse que saiu de casa já com a intenção de roubar alguém.

"Quando ele foi preso, uma arma foi encontrada, uma arma dourada. Essa arma foi reconhecida pela vítima como sendo a arma que efetuou o disparo. Ele confessou o crime e disse que já saiu de casa com a intenção de praticar o roubo e que a intenção era o cordão da vítima, que acabara de se exercitar com uma caminhada na orla", completou.

Arma encontrada com o suspeito foi reconhecida pelo sargento da PM Crédito: Divulgação/PMES

Gianno Trindade contou que Caio possui várias passagens pela polícia por diferentes crimes, como roubo, homicídio, posse de arma e tráfico de drogas. Ele contou que o suspeito agia de bicicleta, enrolando a arma na camisa e a colocando em um cesto para disfarçar.

"O modus operandi dele é ficar circulando de bicicleta pela orla sem camisa, para não despertar atenção da polícia ou da guarda municipal. A bicicleta dele possui um cesto e, nesse cesto, ele colocou a arma enrolada na camisa. É uma estratégia que ele utilizou para não ser abordado durante a escolha da vítima", acrescentou o delegado.

DELEGADO ORIENTA PARA TOMAR CUIDADO COM JOIAS À MOSTRA

De acordo com Gianno Trindade, o suspeito tinha como objetivo roubar o cordão que o sargento estava usando. Por isso, o delegado orientou que frequentadores da orla de Itapuã e de outros bairros da cidade tomem cuidado ao expor joias enquanto estiverem praticando exercícios físicos ou andando pelas ruas.

"É importante passar o recado de não ostentar joias na hora de fazer um exercício físico. A esposa (da vítima) vem falando ao celular na rua, isso também desperta atenção do assaltante. E, claro, nunca, jamais reaja ao assalto", apontou o delegado.

SARGENTO REAGIU A ASSALTO

Um sargento da Polícia Militar, de 49 anos, foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Um vídeo, registrado por uma câmera de videomonitoramento, mostra o policial logo depois de ser baleado. Ele aparece andando com dificuldade e é socorrido por um homem. Assim que é acudido, o sargento cai no chão. Veja abaixo:

Testemunhas contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o sargento estava caminhando pela Avenida Resplendor em direção a uma academia de ginástica que fica próxima ao local do crime. Um homem que vinha de bicicleta no sentido contrário se aproximou e, então, anunciou o assalto.

De acordo com as testemunhas, ele carregava uma arma na cesta da bicicleta. O militar, porém, reagiu ao assalto e acabou sendo baleado pelo menos uma vez. Ele foi levado ao hospital e, segundo a esposa dele, o estado de saúde é estável. Ela contou que o sargento passou por uma cirurgia e que terá de ser transferido à UTI.

"FOI POR INSTINTO"

TV Gazeta, Guilherme contou que agiu por instinto depois de o sargento pedir para ele salvá-lo. Quem aparece no vídeo ajudando o sargento é o médico veterinário Guilherme Bretas, que fez um torniquete na perna da vítima para estancar o sangramento. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da

"Ele me pediu ajuda, muita gente correu na rua, eu só consegui ver o sangramento na perna. Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa. Eu falei ‘deita aqui que eu vou te ajudar’. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito com o que eu tinha nas mãos", disse.

Guilherme Bretas socorreu sargento baleado em tentativa de assalto em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Guilherme narrou que, quando ouviu o tiro, muitas pessoas começaram a correr e ele pode ver o sargento andando com dificuldade na direção dele. Foi aí que o PM pediu ajuda ao médico veterinário, que prontamente o socorreu.