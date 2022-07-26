Suspeito de atirar em PM durante assalto é preso após perseguição em Vila Velha

Um homem suspeito de ter atirado em um sargento da Polícia Militar durante uma tentativa de assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha, no dia 16 de maio, foi identificado e preso pela PM. Caio Felipe Mota Santana, de 23 anos, foi capturado depois de ser perseguido e capotar o carro que dirigia na Avenida Leila Diniz, em Novo México, também em Vila Velha, no último dia 18. O veículo capotou cinco vezes e atingiu um táxi, no qual estavam o motorista e uma mulher de 70 anos. Eles não ficaram feridos.
Um vídeo divulgado pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (26) mostra o momento em que Caio atira no sargento. Nas imagens, é possível ver que o assaltante saca a arma e a aponta em direção à vítima, que dá um tapa na pistola. Em seguida, o assaltante dispara contra o homem e foge de bicicleta.
Na sequência, em outro vídeo divulgado pela corporação, é possível ver o sargento caminhando ao lado da esposa, que aparece usando o celular. Pouco tempo depois, uma mulher aparece correndo e, logo em seguida, o sargento volta em direção à praia com a perna já ensanguentada. Veja os vídeos abaixo:
Segundo o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), Caio foi reconhecido por conta das tatuagens que possui no braço esquerdo. Para identificá-lo, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança do local do crime e também do entorno, por onde o suspeito poderia ter fugido.
"Isso foi o ponto inicial da nossa investigação. Somado a isso, recebemos denúncias anônimas de quem seria esse indivíduo e também informações de colaboradores de quem poderia ser ele. Conseguimos qualificar quem seria e, quando apresentado às vítimas, elas reconhecem com absoluta certeza", disse o delegado.
Dentro do carro que capotou, os policias encontraram uma pistola de cor dourada. A arma foi reconhecida pelo sargento de 45 anos como tendo sido utilizada no crime, de acordo com Trindade. O delegado ainda afirmou que Caio confessou o crime e disse que saiu de casa já com a intenção de roubar alguém.
"Quando ele foi preso, uma arma foi encontrada, uma arma dourada. Essa arma foi reconhecida pela vítima como sendo a arma que efetuou o disparo. Ele confessou o crime e disse que já saiu de casa com a intenção de praticar o roubo e que a intenção era o cordão da vítima, que acabara de se exercitar com uma caminhada na orla", completou.
Gianno Trindade contou que Caio possui várias passagens pela polícia por diferentes crimes, como roubo, homicídio, posse de arma e tráfico de drogas. Ele contou que o suspeito agia de bicicleta, enrolando a arma na camisa e a colocando em um cesto para disfarçar.
"O modus operandi dele é ficar circulando de bicicleta pela orla sem camisa, para não despertar atenção da polícia ou da guarda municipal. A bicicleta dele possui um cesto e, nesse cesto, ele colocou a arma enrolada na camisa. É uma estratégia que ele utilizou para não ser abordado durante a escolha da vítima", acrescentou o delegado.
DELEGADO ORIENTA PARA TOMAR CUIDADO COM JOIAS À MOSTRA
De acordo com Gianno Trindade, o suspeito tinha como objetivo roubar o cordão que o sargento estava usando. Por isso, o delegado orientou que frequentadores da orla de Itapuã e de outros bairros da cidade tomem cuidado ao expor joias enquanto estiverem praticando exercícios físicos ou andando pelas ruas.
"É importante passar o recado de não ostentar joias na hora de fazer um exercício físico. A esposa (da vítima) vem falando ao celular na rua, isso também desperta atenção do assaltante. E, claro, nunca, jamais reaja ao assalto", apontou o delegado.
SARGENTO REAGIU A ASSALTO
Um sargento da Polícia Militar, de 49 anos, foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Um vídeo, registrado por uma câmera de videomonitoramento, mostra o policial logo depois de ser baleado. Ele aparece andando com dificuldade e é socorrido por um homem. Assim que é acudido, o sargento cai no chão. Veja abaixo:
Testemunhas contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o sargento estava caminhando pela Avenida Resplendor em direção a uma academia de ginástica que fica próxima ao local do crime. Um homem que vinha de bicicleta no sentido contrário se aproximou e, então, anunciou o assalto.
De acordo com as testemunhas, ele carregava uma arma na cesta da bicicleta. O militar, porém, reagiu ao assalto e acabou sendo baleado pelo menos uma vez. Ele foi levado ao hospital e, segundo a esposa dele, o estado de saúde é estável. Ela contou que o sargento passou por uma cirurgia e que terá de ser transferido à UTI.
"FOI POR INSTINTO"
Quem aparece no vídeo ajudando o sargento é o médico veterinário Guilherme Bretas, que fez um torniquete na perna da vítima para estancar o sangramento. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Guilherme contou que agiu por instinto depois de o sargento pedir para ele salvá-lo.
"Ele me pediu ajuda, muita gente correu na rua, eu só consegui ver o sangramento na perna. Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa. Eu falei ‘deita aqui que eu vou te ajudar’. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito com o que eu tinha nas mãos", disse.
Guilherme narrou que, quando ouviu o tiro, muitas pessoas começaram a correr e ele pode ver o sargento andando com dificuldade na direção dele. Foi aí que o PM pediu ajuda ao médico veterinário, que prontamente o socorreu.
"Foi um momento desesperador de ver alguém naquela situação. Foi puro instinto da profissão, eu, como cirurgião veterinário, com o treinamento que a gente tem de atendimento pré-hospitalar, de contenção de danos, quando a gente encontra uma situação dessas, é instinto. Eu me sinto realizado de saber que ele está bem", contou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.