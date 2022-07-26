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Campo Grande

Mulher tem caminhonete roubada ao colocar filha na cadeirinha em Cariacica

O veículo foi localizado horas depois em um bairro de Vila Velha, onde um dos suspeitos de participar do roubo iniciava o desmanche do carro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jul 2022 às 08:19

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 08:19

Uma mulher foi rendida e teve a caminhonete roubada ao colocar a filha na cadeirinha, dentro do veículo, na tarde desta segunda-feira (25), em Campo Grande, Cariacica, na Grande Vitória.
Imagens do sistema de videomonitoramento do local onde ocorreu o crime mostram que dois suspeitos se aproximam da mulher sem ela perceber. Os dois homens então pedem a chave do veículo, modelo Toyota/Hilux. A mulher entrega e os indivíduos fogem com a caminhonete.
Conforme apuração da TV Gazeta, a Hilux foi localizada horas depois no bairro Chacará do Conde, em Vila Velha, com um homem que fazia o desmanche do veículo e acabou preso em flagrante. 
O homem que estava com o veículo foi reconhecido pela mulher como um dos indivíduos que participou do assalto. No veículo ainda foi localizado um celular que havia sido roubado com outro carro, em Campo Grande, no dia 1º de julho. A vítima dessa ocorrência também foi uma mulher.
Veículo modelo Toyota/Hilux roubado de mulher em Campo Grande, Cariacica
Veículo modelo Toyota/Hilux roubado de mulher em Campo Grande, Cariacica Crédito: Reprodução
A Polícia Civil informou à TV Gazeta que investiga se os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículo na região de Cariacica.

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