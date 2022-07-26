Mulher tem caminhonete roubada ao colocar filha na cadeirinha em Cariacica

Uma mulher foi rendida e teve a caminhonete roubada ao colocar a filha na cadeirinha, dentro do veículo, na tarde desta segunda-feira (25), em Campo Grande, Cariacica , na Grande Vitória

Imagens do sistema de videomonitoramento do local onde ocorreu o crime mostram que dois suspeitos se aproximam da mulher sem ela perceber. Os dois homens então pedem a chave do veículo, modelo Toyota/Hilux. A mulher entrega e os indivíduos fogem com a caminhonete.

TV Gazeta, a Hilux foi localizada horas depois no bairro Chacará do Conde, em Conforme apuração da, a Hilux foi localizada horas depois no bairro Chacará do Conde, em Vila Velha , com um homem que fazia o desmanche do veículo e acabou preso em flagrante.

O homem que estava com o veículo foi reconhecido pela mulher como um dos indivíduos que participou do assalto. No veículo ainda foi localizado um celular que havia sido roubado com outro carro, em Campo Grande, no dia 1º de julho. A vítima dessa ocorrência também foi uma mulher.

Veículo modelo Toyota/Hilux roubado de mulher em Campo Grande, Cariacica Crédito: Reprodução