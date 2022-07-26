Pai e filho são baleados no meio da rua em Cariacica

Suspeito do crime foi detido junto com a arma usada em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Pai e filho, de 37 e 76 anos, foram baleados no meio da rua no bairro São Benedito, em Cariacica , durante a tarde desta segunda-feira (25). Populares ouviram os disparos e chamaram a polícia, que constatou os dois feridos. Um suspeito do crime foi detido e afirmou que o relacionamento com a ex-namorada dele foi o motivo do crime.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que não tiveram o estado de saúde divulgados, foram socorridas para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Durante as buscas, foi montado um cerco policial pela região e um suspeito de 47 anos foi detido. Um revólver de calibre 38 foi apreendido com ele. O homem confessou o crime.

Questionado sobre a motivação do crime, o suspeito relatou que a vítima de 37 anos não gostava que ele mantivesse contato com sua ex-namorada, que agora era namorada da vítima, o que gerava ameaças. Já o homem de 76 anos teria sido alvejado ao tentar segurar o suspeito durante o crime.