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Suspeito detido

Pai e filho são baleados no meio da rua em Cariacica

Suspeito disse à polícia que homem de 37 anos, um dos baleados, não gostava que ele mantivesse contato com sua ex-namorada, o que teria motivado o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 21:08

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 21:08

Suspeito do crime foi detido junto com a arma usada em Cariacica
Suspeito do crime foi detido junto com a arma usada em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Pai e filho, de 37 e 76 anos, foram baleados no meio da rua no bairro São Benedito, em Cariacica, durante a tarde desta segunda-feira (25). Populares ouviram os disparos e chamaram a polícia, que constatou os dois feridos. Um suspeito do crime foi detido e afirmou que o relacionamento com a ex-namorada dele foi o motivo do crime.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que não tiveram o estado de saúde divulgados, foram socorridas para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Durante as buscas, foi montado um cerco policial pela região e um suspeito de 47 anos foi detido. Um revólver de calibre 38 foi apreendido com ele. O homem confessou o crime.
Questionado sobre a motivação do crime, o suspeito relatou que a vítima de 37 anos não gostava que ele mantivesse contato com sua ex-namorada, que agora era namorada da vítima, o que gerava ameaças. Já o homem de 76 anos teria sido alvejado ao tentar segurar o suspeito durante o crime.
A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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