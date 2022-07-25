Vídeo: menina a caminho da escola é atacada por homem em rua de Viana

Uma menina de apenas 11 anos foi surpreendida na manhã desta segunda-feira (25) ao ser agredida por um homem enquanto estava a caminho da escola, em Viana . No vídeo acima, é possível ver a vítima descendo uma rua do bairro Marcílio de Noronha, quando o suspeito chega correndo e parte para cima dela. Devido aos socos, a garota chega a cair no chão, onde continua a ser espancada e grita por socorro.

Um trabalhador da região, que preferiu não ser identificado, disse que tudo aconteceu por volta das 7h. "Parece que ele bateu em mais gente lá para baixo, depois perseguiu um carro e voltou, agredindo essa menina. Dois caras seguraram ele e o levaram. Parece que ele mora aqui por perto", contou.

Polícia Militar chegou a ser acionada para "verificar a informação de que um homem estaria em surto psicótico e agredindo pessoas pelas ruas de Marcílio de Noronha e que a população teria corrido atrás dele para linchá-lo". Apesar das buscas pela região, a corporação não encontrou o suspeito.

Já por volta das 12h, a PM foi acionada pela mãe da menina de 11 anos. "Naquele momento, a criança estaria passando por atendimento médico em uma clínica particular. A mulher foi orientada a prosseguir até uma delegacia para fazer o registro e as devidas providências serem tomadas", informou.

"A solicitante relatou que, pela manhã, a caminho da escola, sua filha de 11 anos havia sido espancada pelo indivíduo e teve um dedo quebrado por ele" Polícia Militar - Em nota

No final da tarde, a Polícia Militar voltou até a região para tentar localizar o homem no respectivo endereço, "mas foi informada por uma moradora que ele havia sido levado pela esposa a um hospital, pois estaria em surto por abstinência de drogas", não o localizando até o início desta noite.

Em nota, a Polícia Civil informou que "em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato para que se iniciem as investigações". O registro pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia ou por meio do site da Delegacia On-line

"A população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a PC.

Atualização No final da tarde, a Polícia Militar informou que voltou ao bairro para tentar localizar o suspeito, sem sucesso. O texto foi atualizado.