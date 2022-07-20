Vídeo: por segundos, criança escapa de ser atingida por carroça no ES

As imagens mostram a menina atravessando a rua às 17h51min17s, e, na sequência, seis segundos depois, às 17h51min23s, o carro rebocando a carroça faz uma curva e a estrutura tomba sobre a calçada, justamente na esquina onde estava a criança. Algumas pessoas que estavam na região ajudaram a resgatar os dois cavalos da carroça que havia tombado e ambos sobreviveram.