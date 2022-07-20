Vídeo: por segundos, criança escapa de ser atingida por carroça no ES

Uma criança escapou por pouco de ser atingida por uma carroça com dois cavalos nesta terça-feira (19). A menina estava na esquina da Rua João Tosta, no Centro em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, e atravessou a via segundos antes do acidente. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do fato (vídeo acima).
As imagens mostram a menina atravessando a rua às 17h51min17s, e, na sequência, seis segundos depois, às 17h51min23s, o carro rebocando a carroça faz uma curva e a estrutura tomba sobre a calçada, justamente na esquina onde estava a criança. Algumas pessoas que estavam na região ajudaram a resgatar os dois cavalos da carroça que havia tombado e ambos sobreviveram.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria maltratando um cavalo que estava no meio da via em um reboque. “Uma guarnição prosseguiu até o local e realizou patrulhamento em toda a extensão da via, porém nada foi encontrado. Nenhum solicitante se apresentou à guarnição”, disse a corporação, em nota.
A Polícia Militar explicou que, “para que o caso seja investigado é necessário que o solicitante faça o registro em uma delegacia. Não houve nada constatado pela PM no local, portanto, não há encaminhamento à Polícia Civil”.
Já a Prefeitura de Atílio Vivácqua informou que o caso se trata de uma imprudência de trânsito.
Procurada novamente para explicar se houve alguma infração de trânsito e as medidas tomadas pela corporação, a PM informou que não havia mais informações a serem repassadas sobre o caso.