Carro com suspeitos capota 5 vezes e atinge taxi durante perseguição em Vila Velha

Carro em que suspeitos estavam capotou e atingiu taxi. Crédito: Archimedis Patrício

Uma perseguição terminou em capotamento na Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, em Vila Velha , na Grande Vitória , nesta segunda-feira (8). O carro em que uma dupla que fugia da Polícia Militar estava capotou cinco vezes antes de bater em um táxi.

Uma passageira de 70 anos estava no táxi, mas a mulher e o taxista não se feriram.

A perseguição começou na Praia de Itaparica, por volta das 21h. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos viram um carro da Força Tática e avançaram com o carro em alta velocidade, passando por vários bairros de Vila Velha.

Durante a perseguição, houve troca de tiro entre a dupla e a Polícia Militar. "Quando passávamos na Avenida Saturnino Rangel Mauro conseguimos ver esse veículo. Esse veículo passou por diversas ruas na contramão. Avançou semáforos e quase atropelou pedestres. Passou por cinco bairros, vindo a colidir com um taxista", disse o sargento Daniel.

A Avenida Leila Diniz precisou ser interditada pela PM. Os dois suspeitos que estavam no carro capotado foram presos pela polícia.

Um dos homens, Caio Felipe Mota Santana, de 23 anos, estava com um mandado de prisão em aberto por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O homem também é conhecido pela polícia por ostentar armas na internet. "É um indivíduo conhecido, apontado como chefe do tráfico no Morro do Soteco. Estávamos atrás dele há algum tempo já. Esse indivíduo é responsável por diversos assaltos na região de Vila Velha. Perigoso e sempre está armado", falou o sargento Daniel.

Caio Felipe Mota Santana tinha mandado de prisão em aberto e era conhecido da polícia por ostentar armas nas redes sociais. Crédito: Reprodução

Com ferimentos leves, os suspeitos tiveram que ser atendidos em um hospital de Vila Velha antes de serem levados pra delegacia. Dentro do carro capotado, os policiais também acharam uma arma, que foi apreendida.

A reportagem não teve acesso ao nome do outro suspeito e não conseguiu localizar as defesas dele e de Caio até a última atualização desta reportagem.