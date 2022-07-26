Mulher e amante são presos suspeitos de matarem homem no banho no Sul do ES

A polícia prendeu a mulher da vítima e o amante dela na noite desta segunda-feira (25) em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/ PC

A investigação da Polícia Civil , apontou que a mulher de 28 anos se relacionava e morava com a vítima desde o início de 2021. No entanto, após algum período juntos, ele começou a ter um comportamento possessivo com ela.

“Eles discutiam e a vítima batia nela, tanto que o homem chegou a ser preso em junho do ano passado por crimes de violência na forma da Lei Maria da Penha. Enquanto ele estava preso, ela começou a se relacionar com o suspeito de 43 anos”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, o delegado Thiago Viana.

Apesar da violência sofrida, a mulher voltou com André Cordeiro Francisco quando ele saiu da prisão, em janeiro deste ano. Ao mesmo tempo, ela mantinha o relacionamento paralelo com o amante, que chegou a alugar uma casa para ela, há um mês, na localidade de Marobá, também no município. O objetivo do casal, segundo apuração da polícia, era se livrar da vítima.

O homem foi detido na localidade de Criador, em frente à casa onde morava André Cordeiro Francisco. Já a mulher foi presa em Marobá. Os dois foram detidos durante cumprimento de mandado de prisão temporária e foram encaminhados ao sistema prisional. Eles negaram participação no crime.