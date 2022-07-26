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Em Presidente Kennedy

Mulher e amante são presos suspeitos de matarem homem no banho no Sul do ES

André Cordeiro Francisco, de 39 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (23). Segundo a Polícia Civil, os dois queriam se livrar da vítima para ficarem juntos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jul 2022 às 13:02

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 13:02

Esposa e amante são presos por envolvimento em assassinato
A polícia prendeu a mulher da vítima e o amante dela na noite desta segunda-feira (25) em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/ PC
Uma mulher de 28 anos e o amante, um homem de 43 anos, foram presos durante a operação 'Harley Quinn' na noite desta segunda-feira (25) por envolvimento na morte de André Cordeiro Francisco, de 39 anos. Ele foi assassinado a tiros quando tomava banho no banheiro da casa, em Criador, interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (23).
A investigação da Polícia Civil, apontou que a mulher de 28 anos se relacionava e morava com a vítima desde o início de 2021. No entanto, após algum período juntos, ele começou a ter um comportamento possessivo com ela.
“Eles discutiam e a vítima batia nela, tanto que o homem chegou a ser preso em junho do ano passado por crimes de violência na forma da Lei Maria da Penha. Enquanto ele estava preso, ela começou a se relacionar com o suspeito de 43 anos”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, o delegado Thiago Viana.
Apesar da violência sofrida, a mulher voltou com André Cordeiro Francisco quando ele saiu da prisão, em janeiro deste ano. Ao mesmo tempo, ela mantinha o relacionamento paralelo com o amante, que chegou a alugar uma casa para ela, há um mês, na localidade de Marobá, também no município. O objetivo do casal, segundo apuração da polícia, era se livrar da vítima.
O homem foi detido na localidade de Criador, em frente à casa onde morava André Cordeiro Francisco. Já a mulher foi presa em Marobá. Os dois foram detidos durante cumprimento de mandado de prisão temporária e foram encaminhados ao sistema prisional. Eles negaram participação no crime.
O nome da operação, segundo o delegado, faz menção à personagem Marvel,  'Harley Quinn' ou Arlequina. As pessoas na comunidade a conhecem pelo apelido 'Arlequina', por seu loira dos olhos azuis. O nome dos presos, não foi divulgado pela polícia. 

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