Jovem tenta recuperar celular roubado e é baleado em Vila Velha

Um adolescente de 16 anos foi detido suspeito de tentativa de homicídio contra um jovem de 24 anos que tentou recuperar um celular roubado na última sexta-feira (22) e foi atrás da localização do aparelho dias depois, nesta segunda-feira (25), no bairro Boa Vista, em Vila Velha , para tentar pegá-lo de volta. A vítima ficou ferida e conseguiu procurar atendimento médico. O menor, segundo relatos à Polícia Civil , seria conhecido por ter envolvimento com celulares roubados.

O adolescente foi detido no bairro Divino Espírito Santo, no mesmo município, em uma ação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha em parceria com a Guarda Municipal.

Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que o baleado tentou recuperar o próprio telefone celular. Em entrevista à TV Gazeta, o delegado Tarik Souki detalhou que a vítima, na verdade, foi ao local recuperar o celular de um amigo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o roubo aconteceu na última sexta-feira, no bairro Boa Vista, em frente a uma universidade. Nesta segunda-feira, com a ajuda de um localizador, o baleado, que não é dono do celular, descobriu que o aparelho levado estava no mesmo bairro onde aconteceu o crime.

Utilizado as informações do localizador, ele foi sozinho até o local e, durante as buscas, encontrou o adolescente. "Ele (jovem de 24 anos) conhecia algumas pessoas, que informaram que o adolescente mexia com celular roubado e que o telefone poderia estar com ele. Quando chegou na residência, cobrou o celular e eles se desentenderam. Ambos entraram em vias de fato e, depois, o suspeito empurrou o homem e conseguiu atirar nas costas dele", contou o delegado adjunto da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Christian Waichert.

Atingido pelo disparo, o jovem de 24 anos saiu correndo, entrou no próprio veículo e foi até a um hospital da região em busca de socorro. Após ter ciência do fato, a DHPP de Vila Velha deu início às diligências com a Guarda Municipal e conseguiu identificar e localizar o suspeito. O celular não foi recuperado.

O adolescente foi encaminhado à Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha e vai responder por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).