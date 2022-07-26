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Homem é preso por estuprar jovem com distúrbios psicológicos em Rio Bananal

A filha do detido, de 10 anos, foi quem fez a denúncia à Polícia Militar. A vítima é um homem de 24 anos, que confirmou ter sofrido o abuso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jul 2022 às 12:46

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 12:46

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
O suspeito foi encaminhado até a 16º Delegacia Regional de Linhares e depois transferido ao sistema prisional Crédito: Heber Tomaz
Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante por estuprar um jovem de 24 anos, que sofre de distúrbios mentais, segundo informado pela Polícia Militar. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (25) na cidade de  Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A denúncia foi feita pela filha de 10 anos do detido.
Inicialmente, a menina informou à polícia que o pai praticava atos sexuais com outra criança no banheiro de casa. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que não se tratava de criança, mas de um homem de 24 anos, que sofre com distúrbios psicológicos. A vítima confirmou o abuso sexual.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por estupro e depois encaminhado sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, a investigação terá continuidade na Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal.
O Conselho Tutelar acompanha a situação da criança que presenciou o ato e informou que a mesma está sob os cuidados de outro familiar. 

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