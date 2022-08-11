Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em lavoura de pimenta

Bandidos amarram produtor rural em árvore e roubam carro em Sooretama

Homem de 59 anos contou que passou por momentos de pânico. Além do veículo com reboque, foram roubados um celular, documentos pessoais e R$ 60 em espécie
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 ago 2022 às 11:47

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 11:47

Vítima teve as mãos amarradas em uma árvore
Vítima teve as mãos amarradas em uma árvore Crédito: Heber Thomaz
Um produtor rural de 59 anos foi vítima de um assalto na localidade de Córrego Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Na tarde de quarta-feira (10), dois criminosos encapuzados e armados surgiram na propriedade, do meio de um matagal, amarraram o homem em uma árvore e roubaram um carro com reboque, um celular, documentos pessoais e R$ 60 em espécie.
A vítima contou para a Polícia Militar que estava trabalhando na lavoura de pimenta-do-reino quando tudo aconteceu, em plena luz do dia, por volta das 14h30. Ele ficou amarrado por cerca de uma hora e meia e, quando conseguiu se soltar sozinho, pediu ajuda. O produtor rural preferiu não gravar entrevista com a TV Gazeta Norte, mas contou ao repórter Tiago Félix que passou por momentos de pânico que não devem sair tão cedo da cabeça dele.
Após o roubo, a dupla fugiu. Policiais militares fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.
Estrada dentro de propriedade rural onde vítima trabalhava
Estrada dentro de propriedade rural onde vítima trabalhava Crédito: Heber Thomaz
Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.
A corporação destacou que a população pode fazer denúncias com informações que auxiliem o trabalho das polícias na elucidação do crime através do Disque-Denúncia (181).

Veja Também

Motociclista morre após bater de frente com caminhão em Sooretama

Pai e filho estavam no carro envolvido em acidente com morte em Sooretama

Quadrilha suspeita de roubar fazendas e comércios é presa em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sooretama Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista é preso após acidente que matou motociclista em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Acidentes em BRs deixam 5 mortos no feriadão de Páscoa no ES
Imagem de destaque
5 benefícios da estimulação cognitiva para os idosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados