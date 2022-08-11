Bandidos amarram produtor rural em árvore e roubam carro em Sooretama

Um produtor rural de 59 anos foi vítima de um assalto na localidade de Córrego Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Na tarde de quarta-feira (10), dois criminosos encapuzados e armados surgiram na propriedade, do meio de um matagal, amarraram o homem em uma árvore e roubaram um carro com reboque, um celular, documentos pessoais e R$ 60 em espécie.
A vítima contou para a Polícia Militar que estava trabalhando na lavoura de pimenta-do-reino quando tudo aconteceu, em plena luz do dia, por volta das 14h30. Ele ficou amarrado por cerca de uma hora e meia e, quando conseguiu se soltar sozinho, pediu ajuda. O produtor rural preferiu não gravar entrevista com a TV Gazeta Norte, mas contou ao repórter Tiago Félix que passou por momentos de pânico que não devem sair tão cedo da cabeça dele.
Após o roubo, a dupla fugiu. Policiais militares fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.
A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.
A corporação destacou que a população pode fazer denúncias com informações que auxiliem o trabalho das polícias na elucidação do crime através do Disque-Denúncia (181).