Pai e filho estavam no carro envolvido em acidente com morte em Sooretama

Vítima, Moizeis Boa, de 58 anos, dirigia o Jeep Compass que bateu em uma carreta. Ele faleceu no local do acidente

Por imagens, é possível observar que o carro ficou completamente destruído, principalmente a parte dianteira. André sobreviveu e, no momento do atendimento, o quadro de saúde era estável.

Na manhã desta quinta(28), a carreta envolvida no acidente permanecia às margens da BR 101 à espera da remoção

O líquido inflamável, que não foi especificado qual seria, não vazou da carreta, de acordo com a PRF. Ainda na manhã desta quinta-feira (28), o veículo permanecia às margens da BR 101. A retirada é de responsabilidade da seguradora, informou a Eco 101, empresa concessionária da rodovia no ES.