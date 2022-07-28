Pai e filho estavam no carro envolvido em acidente com morte em Sooretama

Foram identificadas as vítimas do grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (27), na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, que resultou na morte de uma pessoa e outra ferida. Elas são Moizeis Boa, de 58 anos, que morreu no local, e o filho dele, André Calmon Boa, que foi socorrido e levado para um hospital de Linhares. Os dois estavam No Jeep Compass que bateu de frente em uma carreta que transportava líquido inflamável.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pai e filho estavam a bordo do utilitário que seguia em direção à Grande Vitória. O carro teria tentado uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com o veículo pesado. O trecho da estrada não possui duplicação e era de faixa contínua, onde a ultrapassagem é proibida. O acidente aconteceu por volta das 21h10, na altura do km 121.
Por imagens, é possível observar que o carro ficou completamente destruído, principalmente a parte dianteira. André sobreviveu e, no momento do atendimento, o quadro de saúde era estável.
O líquido inflamável, que não foi especificado qual seria, não vazou da carreta, de acordo com a PRF. Ainda na manhã desta quinta-feira (28), o veículo permanecia às margens da BR 101. A retirada é de responsabilidade da seguradora, informou a Eco 101, empresa concessionária da rodovia no ES.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte