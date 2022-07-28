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Na BR 101

Pai e filho estavam no carro envolvido em acidente com morte em Sooretama

Moizeis Boa dirigia o Jeep Compass que bateu de frente com uma carreta tanque. No veículo ainda estava o filho dele, André Calmon Boa, que sobreviveu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jul 2022 às 11:26

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 11:26

Vítima, Moizeis Boa tinha 58 anos
Vítima, Moizeis Boa, de 58 anos, dirigia o Jeep Compass que bateu em uma carreta. Ele faleceu no local do acidente Crédito: Reprodução
Foram identificadas as vítimas do grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (27), na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, que resultou na morte de uma pessoa e outra ferida. Elas são Moizeis Boa, de 58 anos, que morreu no local, e o filho dele, André Calmon Boa, que foi socorrido e levado para um hospital de Linhares. Os dois estavam No Jeep Compass que bateu de frente em uma carreta que transportava líquido inflamável.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pai e filho estavam a bordo do utilitário que seguia em direção à Grande Vitória. O carro teria tentado uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com o veículo pesado. O trecho da estrada não possui duplicação e era de faixa contínua, onde a ultrapassagem é proibida.  O acidente aconteceu por volta das 21h10, na altura do km 121.
Por imagens, é possível observar que o carro ficou completamente destruído, principalmente a parte dianteira. André sobreviveu e, no momento do atendimento, o quadro de saúde era estável.
Motorista morre em grave acidente entre utilitário e carreta, na BR 101
Na manhã desta quinta(28), a carreta envolvida no acidente permanecia às margens da BR 101 à espera da remoção Crédito: Eduardo Dias
O líquido inflamável, que não foi especificado qual seria, não vazou da carreta, de acordo com a PRF. Ainda na manhã desta quinta-feira (28), o veículo permanecia às margens da BR 101. A retirada é de responsabilidade da seguradora, informou a Eco 101, empresa concessionária da rodovia no ES.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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