Ônibus de turismo pega fogo na BR 101, em Conceição da Barra

O fogo rapidamente consumiu todo o ônibus, mas os passageiros conseguiram sair a tempo Crédito: Internauta

Um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (27) na BR 101, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , os passageiros conseguiram sair do veículo antes do incêndio e não houve vítimas.

A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que havia 53 passageiros, um motorista e duas pessoas organizadoras da excursão no ônibus, que saiu do Norte do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, na Bahia. O condutor contou para a PRF e Corpo de Bombeiros que uma luz acendeu no painel e ele parou no acostamento para ver o que era. Quando ele percebeu, o motor já estava em chamas.

O organizador da excursão, que é também dono do veículo, contou para a reportagem que as revisões estavam em dia e a PRF confirmou esta informação. O coletivo é um modelo de dois andares, fabricado em 2008. De acordo com a corporação, uma pane mecânica no motor provocou o incêndio.

O momento foi de susto para quem estava no ônibus. Todos precisaram descer o mais rápido possível. Uma boa parte da bagagem não pode ser retirada e acabou perdida pelos passageiros.

⚠️Conceição da Barra: interdição total no km 50. Equipes Eco101 atendem ocorrência de veículo em chamas. Sem vítima. Atenção à sinalização! — Eco101 (@_eco101) July 27, 2022