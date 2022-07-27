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Ônibus de turismo pega fogo na BR 101, em Conceição da Barra

Segundo informações iniciais da PRF, os passageiros conseguiram sair do veículo antes do incêndio começar. Trânsito foi liberado pouco depois das 9h
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jul 2022 às 08:39

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 08:39

Estradas
O fogo rapidamente consumiu todo o ônibus, mas os passageiros conseguiram sair a tempo Crédito: Internauta
Um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (27) na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros conseguiram sair do veículo antes do incêndio e não houve vítimas. 
A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que havia 53 passageiros, um motorista e duas pessoas organizadoras da excursão no ônibus, que saiu do Norte do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, na Bahia. O condutor contou para a PRF e Corpo de Bombeiros que uma luz acendeu no painel e ele parou no acostamento para ver o que era. Quando ele percebeu, o motor já estava em chamas.
O organizador da excursão, que é também dono do veículo, contou para a reportagem que as revisões estavam em dia e a PRF confirmou esta informação. O coletivo é um modelo de dois andares, fabricado em 2008. De acordo com a corporação, uma pane mecânica no motor provocou o incêndio.
O momento foi de susto para quem estava no ônibus. Todos precisaram descer o mais rápido possível. Uma boa parte da bagagem não pode ser retirada e acabou perdida pelos passageiros.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h15. O veículo estava no acostamento, mas para o trabalho de contenção foi preciso interditar parte da pista. O trânsito no local ficou parcialmente interditado e em sistema de pare e siga. O fluxo foi liberado pouco depois das 9h segundo a Eco101.

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