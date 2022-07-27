Ônibus de turismo pega fogo na BR 101, em Conceição da Barra

Um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (27) na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros conseguiram sair do veículo antes do incêndio e não houve vítimas.
A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que havia 53 passageiros, um motorista e duas pessoas organizadoras da excursão no ônibus, que saiu do Norte do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, na Bahia. O condutor contou para a PRF e Corpo de Bombeiros que uma luz acendeu no painel e ele parou no acostamento para ver o que era. Quando ele percebeu, o motor já estava em chamas.
O organizador da excursão, que é também dono do veículo, contou para a reportagem que as revisões estavam em dia e a PRF confirmou esta informação. O coletivo é um modelo de dois andares, fabricado em 2008. De acordo com a corporação, uma pane mecânica no motor provocou o incêndio.
O momento foi de susto para quem estava no ônibus. Todos precisaram descer o mais rápido possível. Uma boa parte da bagagem não pode ser retirada e acabou perdida pelos passageiros.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h15. O veículo estava no acostamento, mas para o trabalho de contenção foi preciso interditar parte da pista. O trânsito no local ficou parcialmente interditado e em sistema de pare e siga. O fluxo foi liberado pouco depois das 9h segundo a Eco101.