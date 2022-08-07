Motociclista morre após bater de frente com caminhão em Sooretama

Um motociclista morreu após bater de frente em um caminhão na BR 101, no km 107,4, em Sooretama, no Norte do Estado, na noite deste sábado (6).
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 20h24. Para atendimento, foram acionadas equipes operacionais da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
O motociclista, segundo a Eco101, faleceu no local. “Durante atendimento, o tráfego seguiu em pare e siga e a pista foi totalmente liberada às 0h50”, comunicou.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o caminhão vinha no sentido sul e, a moto, no sentido norte. Não há informações sobre o nome e a idade da vítima.
Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. “Não localizamos conduzidos à Delegacia”, completou.