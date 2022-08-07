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BR 101

Motociclista morre após bater de frente com caminhão em Sooretama

O acidente ocorreu na noite desse sábado (6), no km 107,4 da BR 101. O caminhão vinha no sentido sul e, a moto, no sentido norte
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 ago 2022 às 13:38

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 13:38

Um motociclista morreu após bater de frente em um caminhão na BR 101, no km 107,4, em Sooretama, no Norte do Estado, na noite deste sábado (6). 
Motociclista morre em acidente de colisão frontal com caminhão em Sooretama
Frente do caminhão ficou danificada após  colisão com moto na BR 101, em Sooretama Crédito: Redes sociais
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 20h24. Para atendimento, foram acionadas equipes operacionais da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
O motociclista, segundo a Eco101, faleceu no local. “Durante atendimento, o tráfego seguiu em pare e siga e a pista foi totalmente liberada às 0h50”, comunicou.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o caminhão vinha no sentido sul e, a moto, no sentido norte. Não há informações sobre o nome e a idade da vítima.
Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. “Não localizamos conduzidos à Delegacia”, completou.

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