Viatura da Guarda de Trânsito de Vitória é atingida por tiro na Beira-Mar

O começo da noite desta sexta-feira (19) foi de terror e medo para moradores da região de Jesus de Nazareth e bairros próximos, em Vitória, por volta das 19h, quando criminosos dispararam do alto do morro em direção a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, assustando motoristas que passavam pela avenida popularmente conhecida como Beira-Mar. Pelo menos uma viatura foi atingida por um disparo, que entrou pelo capô da GM 55 do Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal.
Devido aos disparos, o trânsito foi bloqueado na altura do cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, e o fluxo desviado para dentro do bairro Bento Ferreira para evitar que veículos fossem atingidos pelos tiros.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a viatura estava se posicionando para fazer um dos pontos de bloqueio na região quando o tiro único atingiu o veículo. Nenhum dos agentes foi atingido ou ficou ferido com o disparo, garantiu a pasta municipal.
Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro para essa ocorrência na Delegacia Regional de Vitória.