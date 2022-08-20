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Tensão

Viatura da Guarda de Trânsito de Vitória é atingida por tiro na Beira-Mar

Disparo foi um dos muitos que assustaram a população da região de Jesus de Nazareth e Bento Ferreira na noite desta sexta (19); ruas e avenidas chegaram a ser interditadas devido aos tiros
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 ago 2022 às 13:25

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 13:25

Vitória
O tiro rasgou a fuselagem do capô e veio da direção do bairro Jesus de Nazareth Crédito: Internauta
O começo da noite desta sexta-feira (19) foi de terror e medo para moradores da região de Jesus de Nazareth e bairros próximos, em Vitória, por volta das 19h, quando criminosos dispararam do alto do morro em direção a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, assustando motoristas que passavam pela avenida popularmente conhecida como Beira-Mar. Pelo menos uma viatura foi atingida por um disparo, que entrou pelo capô da GM 55 do Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal.
Devido aos disparos, o trânsito foi bloqueado na altura do cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, e o fluxo desviado para dentro do bairro Bento Ferreira para evitar que veículos fossem atingidos pelos tiros.
Vitória
O tiro atingiu a viatura da Guarda de Trânsito de Vitória no capô Crédito: Internauta
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a viatura estava se posicionando para fazer um dos pontos de bloqueio na região quando o tiro único atingiu o veículo. Nenhum dos agentes foi atingido ou ficou ferido com o disparo, garantiu a pasta municipal.
Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro para essa ocorrência na Delegacia Regional de Vitória.

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