Homem que ameaçava motoristas em Vila Velha é preso com arma

Um homem de 30 anos foi preso, nesta sexta-feira (19), suspeito de ameaçar motoristas que passavam pelo bairro Santa Clara, em Vila Velha. Denúncias sobre o caso já estavam chegando à polícia desde a última semana.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito apontava a arma em direção ao condutor e passageiros quando avistava algum veículo desconhecido circulando pelo bairro, ameaçando as pessoas.
Ele foi detido por agentes da 17ª Companhia Independente no bairro Jardim do Vale, também em Vila Velha. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola de calibre 380 com cinco munições. Ele foi levado para a Delegacia Regional do município.
CASO SEMELHANTE EM CACHOEIRO
Em junho deste ano, um caso semelhante foi registrado em bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um homem mascarado, portando uma espécie de espada, gravava a si mesmo saindo do carro e ameaçando pedestres pela rua.
Ele foi identificado e indiciado por dois crimes: ameaça e constrangimento ilegal. O nome dele não chegou a ser divulgado, mas o homem era um empresário de 41 anos, morador do Centro da cidade.