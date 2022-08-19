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Tentativa de homicídio

Homem joga gasolina e ateia fogo no carro com a família dentro em Cachoeiro

Segundo a esposa do motorista, o marido teve um surto por uso de drogas e, após ameaçá-la, ele espalhou o combustível e pôs fogo no Kia Sportage; ferido, ele foi preso e levado ao hospital
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 ago 2022 às 17:23

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 17:23

Um homem, de 35 anos, colocou fogo no carro, um Kia Sportage, que ele dirigia e levava a família, quando passava pelo distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (19). No veículo, além do acusado, estavam a esposa, de 39 anos, e o filho, de 17 anos. O motorista foi o único ferido e precisou ser levado ao hospital.
Homem coloca fogo em carro em que estava junto com a família em Cachoeiro
O Sportage foi queimado após homem jogar gasolina e atear fogo, na manhã desta sexta-feira (19), em Cachoeiro Crédito: PMES
De acordo com as informações divulgadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e pelo 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional da Polícia Militar, a guarnição inicialmente foi ao local informado verificar um caso de violência doméstica. Nenhum dos envolvidos teve o nome informado à reportagem. 
No local, os militares constataram que a mulher, o filho e o marido já haviam saído no carro da família. Logo após, o Ciodes recebeu novas informações. “A mulher relatou que o esposo é usuário de drogas, e que ele se encontrava alterado sob efeito de drogas, ameaçando-a diversas vezes”, comunicou.
Diante disso, para acalmar o marido – depois de ele ter amanhecido em surto, conforme disse em nota a PM – a mulher e o adolescente resolveram sair de carro para seguir até uma fazenda em que o homem trabalhava. No entanto, durante o trajeto, o motorista parou o veículo e pegou um galão com gasolina que estava dentro do automóvel para incendiar o carro com todos dentro.
“A vítima e o filho conseguiram sair do automóvel, sendo que o acusado sofreu queimaduras no braço e nas pernas”, divulgou a polícia.
Ainda de acordo com a PM, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. Contudo, devido à gravidade das queimaduras, ele será transferido para o Hospital Dório Silva, na Serra, sob escolta militar.
Homem coloca fogo em carro em que estava junto com a família em Cachoeiro
O veículo ficou destruído pelas chamas e foi recolhido ao pátio do Detran de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PMES
Já o veículo, a polícia disse que foi totalmente consumido pelas chamas e foi removido para o pátio credenciado ao Detran de Cachoeiro, ficando à disposição da autoridade.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificada e assim que receber alta médica será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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