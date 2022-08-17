Suspeito de assaltar lanchonete é morto em confronto com PM em Cachoeiro

Dois suspeitos de assaltarem uma lanchonete se envolveram em um acidente de trânsito entre a moto em que eles estavam e uma caminhonete e um deles morreu baleado após trocar tiros com um policial militar de folga na noite desta terça-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Eles não tiveram seus nomes divulgados.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso aconteceu em uma rua do bairro Ferroviários por volta das 23h. Um soldado da PM contou que estava em casa quando ouviu um barulho de acidente e, ao sair para a rua para verificar o que havia acontecido, se deparou com dois homens em uma moto – um deles segurando uma arma.
De acordo com o registro, o militar contou que, quando ele se identificou como policial, um dos indivíduos atirou em sua direção. O sargento revidou os disparos e o criminoso acabou atingido – a arma utilizada por ele caiu no chão e foi pega pelo outro criminoso, que fugiu do local a pé e não foi localizado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o suspeito baleado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar disse que, posteriormente, recebeu a informação da unidade de que o homem havia falecido. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
ASSALTO A LANCHONETE
Durante o atendimento à ocorrência, policiais militares foram informados de que os suspeitos haviam acabado de cometer um assalto a uma lanchonete no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. O dono do estabelecimento contou à PM que havia sido roubado minutos antes pelos ocupantes da moto. A vítima identificou um celular e R$ 200 que haviam sido roubados do local e estavam com o suspeito baleado.
O motorista da caminhonete envolvida no acidente não aguardou no local. A moto em que estavam os suspeitos foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), e a arma utilizada pelo sargento da PM foi recolhida.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e disse que detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
INSEGURANÇA
Para a TV Gazeta Sul, moradores reclamaram da falta de segurança do local. Diante disso, a PM foi procurada e disse que realiza patrulhamento ostensivo constante na região. "No entanto, a PM lembra que conta sempre com a contribuição da comunidade para que uma viatura seja acionada imediatamente, via 190, em casos de suspeita ou ocorrência em andamento, visto que o patrulhamento é dinâmico e não é possível cobrir todo território ao mesmo tempo", comunicou, em nota.
Além disso, destaca que "é importante que as vítimas registrem as ocorrências em uma delegacia quando não houver detidos em flagrante para que a Polícia Civil possa investigar e identificar e localizar os suspeitos para que sejam tomadas as devidas providências".