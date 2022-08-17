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Com faca e arma falsa

Suspeito de tentativa de assalto a ônibus é detido por passageiros em Vitória

Após tentar assaltar duas mulheres em coletivo do Transcol, homem foi contido por passageiros na Avenida Beira Mar, no Centro. Ele foi detido e levado pela Guarda para delegacia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 ago 2022 às 10:40

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 10:40

Um homem foi detido com uma faca e uma arma falsa suspeito de tentar assaltar um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Marechal Mascarenha de Moraes, a Beira Mar, no Centro de Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). Ele foi levado por agentes da Guarda Municipal à Delegacia Regional da Capital. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Segundo o inspetor Fonseca, da Guarda Municipal, o suspeito embarcou no coletivo que faz a linha 572 (Terminal de Laranjeiras- Terminal de São Torquato via Beira Mar) no Terminal de São Torquato e, próximo à Cinco Pontes, tentou assaltar uma jovem dentro do coletivo.
"Essa jovem desceu no ponto da Vila Rubim e apontou ele para outra mulher como possível assaltante. O ônibus seguiu viagem e, durante esse trajeto, ele tentou assaltar essa outra mulher", contou o inspetor.
Homem foi preso com arma falsa e faca ao tentar assaltar passageiros de ônibus em Vitória
Homem foi preso com arma falsa e faca ao tentar assaltar passageiros de ônibus em Vitória Crédito: Reprodução/Divulgação/GMV
De acordo com o inspetor Fonseca, essa segunda vítima avisou sobre a tentativa de assalto aos outros passageiros, que conseguiram impedir a ação do suspeito. Ele tentou fugir, mas foi dominado por pessoas que estavam no ônibus até a chegada da Guarda Municipal de Vitória.
"A mulher sinalizou e os passageiros o dominaram, e, então, começou um tumulto. O motorista parou e abriu as portas para as pessoas descerem. O homem tentou fugir e foi detido pelos populares", acrescentou o inspetor.
Segundo Fonseca, ele tentou apresentar um nome falso aos agentes e está portando uma certidão de nascimento de outra pessoa.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o suspeito. A corporação disse que ainda não há registro da ocorrência na Delegacia Regional de Vitória. Assim que houver novas informações sobre a situação, este texto será atualizado.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) – que responde pelas empresas que operam o Sistema Transcol, também foi demandado, mas ainda não houve retorno.

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