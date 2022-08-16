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Grupo monitorado

Vídeo: armas são encontradas em carro usado para roubo em empresa na Serra

Um vigilante que tinha as chaves do cofre onde as armas estavam foi obrigado a levar o grupo até a sede.  A apreensão do veículo com o armamento aconteceu em Vitória, na última quinta-feira (11)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 ago 2022 às 18:17

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 18:17

Vídeo: armas são encontradas em carro usado para roubo em empresa na Serra
Uma bolsa com dez armas de diversos calibres e mais de 120 munições foi encontrada dentro de um carro usado por criminosos em um roubo a uma empresa particular de segurança, na Serra, no dia 7 de agosto. Um vigilante que tinha as chaves do cofre onde o armamento estava foi obrigado a levar o grupo até o local. Os familiares do funcionário foram feitos reféns durante o crime. A apreensão do veículo aconteceu na última quinta-feira (11).
Entre a data do crime e a apreensão, os policiais monitoraram o veículo, deixado pelos criminosos em uma rua do bairro Joana D'arc, em Vitória. Em coletiva de imprensa nesta terça (16), a Polícia Civil informou que os responsáveis pelo roubo formam um grupo com cinco ou seis integrantes. Não foram divulgados nomes ou detalhes da organização criminosa.
No boletim de ocorrência a que a reportagem teve acesso constava que 12 armas haviam sido roubadas da empresa de segurança. No entanto, durante a coletiva, a Polícia Civil informou que foram 11 e que, na ação, foi rendido um vigilante da empresa.
Apesar de os criminosos terem utilizado o veículo para o crime, o carro não tinha, segundo a polícia, restrição de furto ou roubo. O veículo, de acordo com a corporação, já era usado pelo grupo antes do crime. 
De acordo com o chefe da Divisão Patrimonial da Polícia Civil, delegado Gabriel Monteiro, o crime chamou atenção pela forma como foi organizado pelos criminosos, sobretudo tendo como alvo uma pessoa que tinha acesso ao cofre onde as armas são guardadas.
"Os criminosos forçaram que o vigilante fosse até o local para liberar as armas, e os familiares tiveram a liberdade restringida", comentou o delegado.
Com colaboração da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil conseguiu identificar a placa do veículo e saber onde o carro estava. Foram dias de monitoramento até a apreensão e a descoberta das armas.
"Foram três dias de monitoramento entre a localização e a apreensão. Determinamos que ele fosse apreendido e, no momento da revista, descobrimos e achamos todo o armamento"
Delegado Gabriel Monteiro - Chefe da Divisão Patrimonial da Polícia Civil
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, a preocupação principal dos agentes de segurança pública era que as armas fossem utilizadas por criminosos e traficantes de forma ilegal.
Dez armas e munições foram apreendidas dentro de carro em Vitória
Dez armas, entre elas pistola, revólveres e escopetas, além de munições, foram apreendidas dentro de carro em Vitória Crédito: Alberto Borém
Foram apreendidas:
  • 4 armas calibre 12
  • 5 revólveres calibre 38
  • 1 pistola calibre 380
  • 124 munições
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para a apurar o ocorrido na Serra. A reportagem também tenta contato com a empresa da qual as armas foram roubadas, mas ainda não conseguiu retorno.

ARMADOS NA CASA DO FUNCIONÁRIO

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, três criminosos armados entraram na casa do homem e fizeram ele, a esposa e o filho de reféns. Os bandidos, então, levaram o segurança no carro da própria empresa para a sede, de onde foram roubadas as armas. O dono da empresa contou à polícia que onze armas foram roubadas no dia do crime. Dez delas foram apreendidas.
Da casa da vítima, que fica em Jacaraípe, na Serra, foram levados objetos pessoais como celulares e notebooks
Da casa da vítima, que fica em Jacaraípe, na Serra, foram levados objetos pessoais como celulares e notebooks Crédito: Kaique Dias
O homem contou aos policiais que um carro com outros criminosos armados estava estacionado fora da casa da família, dando apoio. Da residência, foram roubados quatro celulares e dois notebooks. Os bandidos também obrigaram a mulher a fazer uma transferência via pix de R$ 230 para uma conta deles.

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