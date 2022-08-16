Your browser does not support the audio element. Vídeo: armas são encontradas em carro usado para roubo em empresa na Serra

Uma bolsa com dez armas de diversos calibres e mais de 120 munições foi encontrada dentro de um carro usado por criminosos em um roubo a uma empresa particular de segurança, na Serra, no dia 7 de agosto . Um vigilante que tinha as chaves do cofre onde o armamento estava foi obrigado a levar o grupo até o local. Os familiares do funcionário foram feitos reféns durante o crime. A apreensão do veículo aconteceu na última quinta-feira (11).

Entre a data do crime e a apreensão, os policiais monitoraram o veículo, deixado pelos criminosos em uma rua do bairro Joana D'arc, em Vitória . Em coletiva de imprensa nesta terça (16), a Polícia Civil informou que os responsáveis pelo roubo formam um grupo com cinco ou seis integrantes. Não foram divulgados nomes ou detalhes da organização criminosa.

No boletim de ocorrência a que a reportagem teve acesso constava que 12 armas haviam sido roubadas da empresa de segurança. No entanto, durante a coletiva, a Polícia Civil informou que foram 11 e que, na ação, foi rendido um vigilante da empresa.

Apesar de os criminosos terem utilizado o veículo para o crime, o carro não tinha, segundo a polícia, restrição de furto ou roubo. O veículo, de acordo com a corporação, já era usado pelo grupo antes do crime.

De acordo com o chefe da Divisão Patrimonial da Polícia Civil, delegado Gabriel Monteiro, o crime chamou atenção pela forma como foi organizado pelos criminosos, sobretudo tendo como alvo uma pessoa que tinha acesso ao cofre onde as armas são guardadas.

"Os criminosos forçaram que o vigilante fosse até o local para liberar as armas, e os familiares tiveram a liberdade restringida", comentou o delegado.

Com colaboração da Polícia Rodoviária Federal , a Polícia Civil conseguiu identificar a placa do veículo e saber onde o carro estava. Foram dias de monitoramento até a apreensão e a descoberta das armas.

"Foram três dias de monitoramento entre a localização e a apreensão. Determinamos que ele fosse apreendido e, no momento da revista, descobrimos e achamos todo o armamento" Delegado Gabriel Monteiro - Chefe da Divisão Patrimonial da Polícia Civil

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, a preocupação principal dos agentes de segurança pública era que as armas fossem utilizadas por criminosos e traficantes de forma ilegal.

Dez armas, entre elas pistola, revólveres e escopetas, além de munições, foram apreendidas dentro de carro em Vitória Crédito: Alberto Borém

Foram apreendidas:

4 armas calibre 12



5 revólveres calibre 38



1 pistola calibre 380



124 munições

Polícia Civil informou que as investigações continuam para a apurar o ocorrido na Serra. A reportagem também tenta contato com a empresa da qual as armas foram roubadas, mas ainda não conseguiu retorno.

ARMADOS NA CASA DO FUNCIONÁRIO

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, três criminosos armados entraram na casa do homem e fizeram ele, a esposa e o filho de reféns. Os bandidos, então, levaram o segurança no carro da própria empresa para a sede, de onde foram roubadas as armas. O dono da empresa contou à polícia que onze armas foram roubadas no dia do crime. Dez delas foram apreendidas.

Da casa da vítima, que fica em Jacaraípe, na Serra, foram levados objetos pessoais como celulares e notebooks Crédito: Kaique Dias